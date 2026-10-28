Xã Kim Long phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028

Ngày 28-10, UBND xã Kim Long (TPHCM) tổ chức Hội nghị triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo rà soát, đến nay xã Kim Long đã đạt 26/47 nội dung tiêu chí thành phần thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Với những nội dung chưa đạt, chủ yếu tập trung ở hạ tầng giao thông, môi trường, thoát nước, cơ sở vật chất cho văn hóa và một số tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn.

Đại diện các ban ngành của xã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Trên cơ sở rà soát, xã Kim Long đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2028 sẽ đáp ứng đầy đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo nhóm xã loại 2; giai đoạn 2029-2030 tiếp tục nâng chất các tiêu chí, hướng đến mô hình nông thôn mới hiện đại.

Lãnh đạo xã Kim Long khảo sát tình trạng cáp viễn thông không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Ảnh: QUANG VŨ

Để hiện thực hóa mục tiêu, địa phương xác định ưu tiên tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, trong đó đầu tư, nâng cấp trên 53 km đường làng, ngõ xóm; hoàn thiện giải pháp thoát nước, thu gom và xử lý chất thải, cải thiện cảnh quan nông thôn.

Mô hình nuôi cá chình của nông trại Hòa Tiến ở xã Kim Long. Ảnh: QUANG VŨ

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã Kim Long sẽ ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ cao, nâng chất sản phẩm OCOP và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an ninh trật tự cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

QUANG VŨ