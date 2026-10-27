Trao quà “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 27-10, phường Rạch Dừa (TPHCM) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Vũng Tàu và Công ty CP Cơ khí Xây dựng Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng) tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” và trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, ban tổ chức trao 20 suất quà thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trị giá 700.000 đồng/suất, do Công ty CP Cơ khí Xây dựng Đại Dũng tài trợ. Đồng thời, UBMTTQ phường trao 70 suất quà từ Quỹ “Vì người nghèo” đến các gia đình và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũng Tàu trao kinh phí hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũng Tàu còn hỗ trợ 10 triệu đồng, góp phần chăm lo đời sống người dân trên địa bàn.

UBMTTQ phường trao quà đến người cao tuổi﻿ từ Quỹ “Vì người nghèo”﻿

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp các em có thêm điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Hội Phụ nữ phường Rạch Dừa trao quà cho hội viên khó khăn

Thông qua chương trình, phường Rạch Dừa cũng mong muốn nhận được sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong hoạt động an sinh xã hội; góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

QUANG VŨ