Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh giai cấp công nhân

Chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 3-6, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức không gian trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, sáng kiến tiêu biểu của người lao động

Đây là một trong những hoạt động nổi bật diễn ra trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhằm tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của người lao động trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan và giàu tính trải nghiệm. Các khu trưng bày tái hiện hành trình sáng tạo của người lao động Việt Nam thông qua nhiều công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, giải pháp chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng…

780 đại biểu về dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Không gian trưng bày những công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên phạm vi cả nước.

Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện trình độ tay nghề, tư duy đổi mới và khả năng làm chủ khoa học – công nghệ của người lao động Việt Nam, mà còn phản ánh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của ngành, đơn vị và đất nước.

Đại biểu quét mã QR để tìm hiểu về xuất xứ sản phẩm tại không gian trưng bày

Điểm nhấn của hoạt động là sự tham gia của 24 đơn vị tiêu biểu đại diện cho các ngành kinh tế trọng điểm, lực lượng vũ trang, lĩnh vực khoa học – công nghệ và các địa phương có phong trào công nhân, lao động phát triển mạnh mẽ.

Những sản phẩm tiêu biểu tại gian trưng bày của LĐLĐ TPHCM

Tiêu biểu là không gian trưng bày của LĐLĐ TPHCM với các sản phẩm công nghệ, văn hóa truyền thống và hội nhập. Đó là sản phẩm: Cánh tay nhân tạo điều khiển bằng tín hiệu sEMG nhằm hỗ trợ người khuyết tật nâng cao chất lượng sống và khả năng hòa nhập; hộp thuốc thông minh hỗ trợ người bệnh; xe lăn thông minh điều khiển bằng ánh mắt và đa phương thức (điều khiển bằng cử chỉ tay hoặc chuyển động đầu) kết hợp trí tuệ nhân tạo AI đang thử nghiệm, do Bệnh viện Nhân dân 115 và Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TPHCM (thuộc LĐLĐ TPHCM) hợp tác phát triển.

Hoạt động triển lãm diễn ra từ ngày 3-6 đến hết ngày 5-6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

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