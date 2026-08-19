Thế giới

Tổng thống Mỹ hoãn áp thuế 50% với hàng hóa Canada vào phút chót

SGGPO

Ngày 19-8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã tạm dừng áp thuế 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada, chỉ vài giờ trước khi các mức thuế này dự kiến có hiệu lực.

Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc đàm phán thương mại giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney vào tối 18-8. Tổng thống Mỹ xác nhận quyết định tạm dừng kế hoạch áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada trong vòng 3 ngày để hai bên hoàn thiện các văn kiện sau khi đạt được thỏa thuận chung.

Trong bài đăng của mình, Tổng thống Mỹ cũng đề cập khả năng khôi phục dự án đường ống Keystone XL - phần mở rộng của hệ thống đường ống dẫn dầu ở Canada và Mỹ. Ông Donald Trump đã bật đèn xanh thực hiện dự án trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden thu hồi giấy phép năm 2021.

Mỹ dự kiến áp thuế 50% từ ngày 19-8 đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada gồm gậy khúc côn cầu, rượu vang và nhiều sản phẩm khác, với lý do Canada có các chính sách phân biệt đối xử trong lĩnh vực ô tô, đồ uống có cồn và sữa.

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Keystone XL Mark Carney Thủ tướng Canada Áp thuế Đường ống Donald Trump Canada Mỹ đàm phán hàng nhập khẩu

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