Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép thuế quan với Cuba, Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 29-1 (giờ địa phương), đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp về tăng thuế đối với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba.

Người dân Cuba tuần hành phản đối Mỹ. Ảnh: AL JAZEERA

Theo một phần nội dung của sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp bán, cung cấp dầu cho Cuba sẽ bị áp mức thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump viện dẫn Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế để áp đặt các biện pháp trừng phạt sơ cấp và thứ cấp đối với Cuba.

Nguồn cung dầu của Cuba - quốc gia chịu lệnh cấm vận của Mỹ kể từ năm 1962 phần lớn đến từ Venezuela. Các lệnh cấm vận siết chặt của Mỹ khiến Cuba ngày càng đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ đe dọa áp mức thuế 50% đối với mọi máy bay của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến thương mại leo thang giữa Washington và Ottawa trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney tiếp tục “tăng nhiệt”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, sẽ trả đũa Canada về việc nước này từ chối cấp chứng nhận cho máy bay phản lực của nhà sản xuất Gulfstream Aerospace, có trụ sở tại bang Georgia (Mỹ), bằng cách thu hồi chứng nhận đã cấp cho tất cả các máy bay của Canada, bao gồm của cả nhà sản xuất máy bay lớn nhất nước này là Bombardier. Hiện Chính phủ Canada và hãng Bombardier đều chưa phản hồi về tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ.

MINH CHÂU