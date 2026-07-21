Mỹ áp thuế 50% với nhiều hàng hóa của Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 sắc lệnh theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Canada Mark Carney tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp ngày 16-6-2026. Ảnh: THE CANADIAN PRESS

Thông báo của Nhà Trắng ngày 20-7 cho biết các sắc lệnh áp dụng đối với nhiều nhóm hàng hóa của Canada. Tuy nhiên, các mặt hàng năng lượng, thủy sản, khoáng sản thiết yếu… được miễn áp dụng mức thuế bổ sung này.

Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 cho phép Tổng thống Mỹ áp dụng các biện pháp thuế quan khi một quốc gia có các chính sách gây bất lợi hoặc phân biệt đối xử đối với hoạt động thương mại của Mỹ. Theo Chính phủ Mỹ, Canada đang áp dụng hạn ngạch và thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ nhưng không áp dụng các biện pháp tương tự đối với nhiều quốc gia khác.

Ngoài ra, Washington cho rằng hệ thống quản lý nhập khẩu sữa của Canada mang tính bảo hộ, trong đó hạn ngạch thuế quan đối với phô mai của Mỹ được thiết kế chặt chẽ hơn đáng kể so với hạn ngạch áp dụng đối với phô mai nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) dù Canada đều có hiệp định thương mại với cả Mỹ và EU.

Canada chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với các sắc lệnh thuế quan mới của Mỹ. Giới quan sát nhận định động thái này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước.

MINH CHÂU