Xã Châu Đức mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội cho người khuyết tật

Xã Châu Đức (TPHCM) triển khai Chương trình trợ giúp người khuyết tật nhằm tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận bình đẳng các dịch vụ thiết yếu và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng.

Chương trình do xã Châu Đức thực hiện giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu trợ giúp người khuyết tật được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, hỗ trợ pháp lý, dịch vụ công và các hoạt động văn hóa, thể thao.

Khuyến khích người khuyết tật ﻿tại địa phương tham gia các hoạt động văn hóa, TDTT

Theo đó, đến năm 2030, xã Châu Đức phấn đấu 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp; ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật và rối loạn phát triển.

Trong lĩnh vực giáo dục, phấn đấu 90% trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non, phổ thông có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục bằng hình thức phù hợp. Đối với việc làm và sinh kế, 100% người khuyết tật có nhu cầu, đủ điều kiện được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để tự tạo việc làm, khởi nghiệp hoặc phát triển sản xuất.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ xã hỗ trợ người khuyết tật khám sức khỏe định kỳ

Xã cũng tăng cường khả năng tiếp cận công trình công cộng, công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến; quan tâm hỗ trợ người khuyết tật trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 100% người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý, khi có yêu cầu, được hướng dẫn, kết nối và cung cấp dịch vụ miễn phí theo quy định.

Chương trình cũng khuyến khích người khuyết tật tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và sinh hoạt cộng đồng; phấn đấu hỗ trợ ít nhất 20% người khuyết tật tham gia các hoạt động phù hợp.

Đặc biệt, 100% phụ nữ khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận ít nhất một hình thức trợ giúp phù hợp về chính sách, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, sinh kế, kỹ năng, phòng ngừa bạo lực hoặc hòa nhập cộng đồng.

Thông qua chương trình, xã Châu Đức kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy khả năng, tự tin hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng.

NGUYỄN NAM - THÁI BÌNH