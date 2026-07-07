TPHCM hợp tác, đặt hàng nhiều nhiệm vụ khoa học - công nghệ

Ngày 7-7, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Đại học Quốc gia TPHCM về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học - công nghệ (KH-CN).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì buổi làm việc ﻿với đoàn công tác Đại học Quốc gia TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại buổi làm việc, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, thời gian qua, Đại học Quốc gia TPHCM đã chủ động đề xuất, tham gia và triển khai nhiều nhiệm vụ KH-CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) gắn với các định hướng, chỉ đạo của thành phố.

Đại học Quốc gia TPHCM được thành phố đặt hàng, giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tư vấn chính sách chiến lược cho thành phố; xây dựng đề án carbon và định hướng triển khai tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM; đề án Trung tâm Công nghệ chiến lược thành phố; hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố; đề án Thành phố đáng sống và Chợ start-up; cùng các chương trình nghiên cứu KH-CN đặc thù phục vụ sự phát triển của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các nhiệm vụ trên tiếp tục khẳng định vai trò của Đại học Quốc gia TPHCM là hạt nhân tri thức, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ, các nhóm nghiên cứu mạnh và mô hình ĐMST, phục vụ trực tiếp những mục tiêu phát triển mới của thành phố.

Đoàn công tác Đại học Quốc gia TPHCM kiến nghị, thành phố thống nhất danh mục các nhiệm vụ đang phối hợp triển khai, đồng thời phân loại thành các nhóm gồm: tư vấn chính sách, KH-CN và ĐMST, hạ tầng công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, hợp tác quốc tế.

Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn công tác cũng kiến nghị, hai bên phối hợp tham mưu UBND TPHCM xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với các nhiệm vụ mang tính chiến lược, liên ngành, cần được triển khai nhanh. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xây dựng đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông giao, Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ Đại học Quốc gia TPHCM triển khai các chương trình hợp tác và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ KH-CN và ĐMST được thành phố đặt hàng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục hoàn thiện các đề án để sớm trình thành phố xem xét.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kết luận buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Về một số nội dung trọng tâm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ và xác định đầu mối của các sở, ngành, đơn vị tham gia "xây dựng đề án carbon và định hướng triển khai tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM".

Thành phố sẽ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai đề án Thành phố đáng sống và Chợ Start-up; xây dựng Trung tâm Nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế và phát triển Trung tâm ĐMST Đại học Quốc gia TPHCM có tầm cỡ quốc tế.

Đối với các đề xuất mới được nêu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn và đưa vào chương trình triển khai phù hợp với kế hoạch phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Đặng Minh Thông chỉ đạo, sớm ban hành quy chế hoạt động của Quỹ Phát triển KH-CN TPHCM, làm cơ sở bố trí, giải ngân kinh phí triển khai các nhiệm vụ thành phố đặt hàng. Đồng thời, rà soát các đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực KH-CN, kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học giỏi đến làm việc và cống hiến cho thành phố.

Về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển KH-CN và kinh tế thành phố, các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trình các đề án trong tháng 8-2026. Trên cơ sở đó, TPHCM sẽ đặt hàng Đại học Quốc gia TPHCM cùng các trường đại học, viện nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

VĂN MINH