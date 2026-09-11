Thông tin kinh tế

TP Đồng Nai: Đặt hàng đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp

SGGP

Sở KH-CN TP Đồng Nai vừa có thông báo số 92/TB-SKHCN đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp và xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035.

Nhiệm vụ tập trung vào các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực trên địa bàn. Nội dung gồm đánh giá trình độ, năng lực công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ công nghệ đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm ưu tiên. Trên cơ sở đó, đề xuất lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 và giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp. Đồng thời xây dựng bộ công cụ phục vụ cơ quan quản lý đánh giá trình độ, năng lực công nghệ trên địa bàn... Nhiệm vụ thực hiện trong 18 tháng, với kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 5,2 tỷ đồng.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

TP Đồng Nai: Đặt hàng đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp TP ĐỒNG NAI

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