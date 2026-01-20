Đời sống công nghệ

Di chuyển xanh

VF MPV 7 với thiết kế chuyên biệt cho gia đình

SGGPO

VinFast vừa công bố mẫu ô tô điện VF MPV 7, dòng xe đa dụng 7 chỗ được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu gia đình với không gian rộng rãi, công nghệ thông minh vượt trội và tiêu chuẩn an toàn cao cấp.

VF MPV 7 là phiên bản cao cấp của Limo Green
VF MPV 7 là phiên bản cao cấp của Limo Green

Xe được thiết kế dựa trên “tỷ lệ vàng” của dòng xe đa dụng, với bốn bánh được đẩy sát ra các góc nhằm tối đa hóa không gian cabin. Các đường nét ngoại thất kết hợp hài hòa, tạo cảm giác thanh thoát và trường dáng, đầu xe mang đậm dấu ấn thương hiệu với dải LED định vị hình chữ V đặc trưng. Đặc biệt, bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn 19 inch mang lại dáng vẻ bề thế, thể thao nổi bật cho VF MPV 7 so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Về chi tiết, xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.734 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm, đảm bảo không gian nội thất thoáng đãng vượt tầm phân khúc và sự thoải mái tối đa cho cả 7 người ngồi. Với dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.240 lít khi gập các hàng ghế sau, VF MPV 7 sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở cho cả gia đình.

A2-2.jpg

Khoang lái được thiết kế hiện đại và tiện nghi với vô-lăng D-Cut bọc da, tích hợp các phím bấm đa chức năng; cần số điện tử đặt sau vô-lăng; màn hình thông tin - giải trí kích thước lớn 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay; ghế bọc da nhân tạo; hệ thống điều hòa tự động tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM 2.5 và cửa gió ở cả 3 hàng ghế…

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin có dung lượng 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). VF MPV 7 sở hữu công nghệ sạc nhanh tiên tiến, cho phép nạp lại năng lượng từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 30 phút, đảm bảo sự tiện lợi cho người dùng.

VF MPV 7 được trang bị hệ thống an toàn chủ động và thụ động tiên tiến hàng đầu phân khúc, với cấu trúc khung gầm chắc chắn cùng các tính năng như hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, ga tự động… Đặc biệt, xe cũng được trang bị tiện nghi vượt trội với trợ lý ảo thông minh hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt tự nhiên đa vùng miền, ứng dụng theo dõi và định vị xe từ xa qua điện thoại…

VF MPV 7 có giá niêm yết 819 triệu đồng (đã bao gồm VAT), được áp dụng đầy đủ các ưu đãi hấp dẫn của chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” đang được VinFast triển khai trên toàn quốc trong năm 2026. Xe được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

BÌNH LÂM

Từ khóa

VF MPV 7 D-cut NEDC PM 2.5 Xe đa dụng Bốn bánh Bề thế Android Auto KWh Khoang lái xe gia đình xe điện

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn