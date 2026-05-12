Vivo X300 Ultra tích hợp bộ ống kính bậc thầy ZEISS

Ngày 12-5, tại TPHCM, Vivo đã công bố ra mắt mẫu X300 Ultra, đánh dấu lần đầu tiên phiên bản cao cấp nhất thuộc X Series xuất hiện trên thị trường Việt Nam.

Vivo X300 Ultra thiết lập những chuẩn mực mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động

Dòng sản phẩm Vivo X300 Ultra thiết lập những chuẩn mực mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động, nhờ việc tích hợp bộ sưu tập ống kính bậc thầy ZEISS dẫn đầu ngành. Hệ thống sở hữu bộ ba ống kính ZEISS Prime mạnh mẽ với tiêu cự 85mm, 35mm và 14mm.

Để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh xa chuyên nghiệp, người dùng có tùy chọn mở rộng khả năng zoom với phụ kiện ống kính tăng cường tiêu cự Vivo ZEISS Gen 2 Ultra tương đương 400mm, hoặc ống kính tăng cường tiêu cự Vivo ZEISS Gen 2 tương đương 200mm.

Điểm đặc biệt của bộ sưu tập ống kính bậc thầy ZEISS nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa các cảm biến siêu nhạy sáng và các tiêu cự cố định chuyên dụng. Sự đồng bộ này tạo nên một hệ thống hình ảnh toàn diện, đạt tiêu chuẩn khắt khe của các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Với X300 Ultra, camera ZEISS 35mm mang đến góc nhìn chân thực, mô phỏng gần nhất với thị giác của mắt người. Được trang bị cảm biến Sony LYTIA 901 với kích thước lớn 1/1.12 inch và hỗ trợ xuất ảnh trực tiếp độ phân giải 200MP, camera này mang lại chất lượng hình ảnh siêu sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đặc biệt là khả năng tái tạo chi tiết tự nhiên và rõ nét trong môi trường thiếu sáng.

X300 Ultra còn được trang bị chuẩn mực khoa học màu sắc vivo hoàn toàn mới, thiết lập một hệ thống màu sắc chuyên nghiệp toàn diện, từ độ chính xác màu sắc và khả năng tái tạo tông màu đến tối ưu hóa phong cách cá nhân hóa.

Màn hình ZEISS Master Color 2K và công nghệ Ultra XDR, thiết bị sở hữu quy trình xử lý màu sắc HDR 10-bit thực thụ, mang đến trải nghiệm HDR khép kín hoàn hảo.

Một bước tiến đáng kể khác trong khả năng quay video của X300 Ultra là tính năng ghi hình Log chuẩn chuyên nghiệp trên tất cả các camera sau. Thiết bị hỗ trợ định dạng video 4K 120fps 10-bit Log đa tiêu cự tại nhiều mức tiêu cự khác nhau, đảm bảo người sáng tạo luôn có được độ sâu màu và dải tương phản động rộng.

Trái tim của X300 Ultra là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, hoạt động song hành cùng chip xử lý hình ảnh chuyên nghiệp VS1+ để mang lại khả năng vận hành mượt mà, hiệu suất cực cao, giúp hiện thực hóa mọi ý tưởng sáng tạo trong tích tắc.

Màn hình ZEISS Master Color 2K đóng vai trò như một kính ngắm cao cấp cho hệ thống camera chuyên nghiệp. Với công nghệ màu sắc tinh chỉnh vivo toàn diện và độ sáng cực đại cục bộ lên đến 4500 nits, đảm bảo khung hình chuẩn xác theo tiêu chí "nhìn sao chụp vậy", ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt.

Các tính năng kết nối trên X300 Ultra mang đến trải nghiệm nhanh và ổn định vượt trội. Công cụ mua vé nhanh được thiết kế riêng cho việc săn vé tốc độ cao tại các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao trực tiếp, hệ thống sẽ ưu tiên tối ưu nguồn lực tính toán để duy trì kết nối mạng và đẩy tốc độ xử lý lên mức tối đa, đảm bảo trải nghiệm "săn vé" mượt mà nhất.

Vivo X300 Ultra (16GB + 512GB) được mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động trên toàn quốc với mức giá niêm yết 49.990.000 đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

BÌNH LÂM