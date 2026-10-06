VNPT triển khai chương trình dự thưởng với tổng giải thưởng hơn 1,6 tỷ đồng

Từ ngày 1-10 đến 15-11, VNPT triển khai chương trình “Siêu tốc độ – Siêu ưu đãi” dành cho khách hàng đăng ký mới, nâng cấp hoặc gia hạn gói cước internet, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,6 tỷ đồng.

Các giải thưởng gồm điện thoại Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB, xe máy điện VinFast Feliz II, robot hút bụi Xiaomi Vacuum H50, đồng hồ Garmin Venu 3 và tai nghe AirPods Pro 3.

Theo VNPT, số lượng mã dự thưởng được phân bổ theo tốc độ gói cước và hình thức tham gia chương trình.

Với khách hàng hòa mạng mới, gói 300Mbps được nhận 3 mã dự thưởng; các gói từ 500Mbps đến 1Gbps nhận 5 mã; từ 1Gbps đến 2,5Gbps nhận 10 mã; từ 2,5Gbps trở lên nhận 25 mã.

VNPT nâng cấp trải nghiệm internet, trao cơ hội nhận quà công nghệ với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Ảnh: H.H

Khách hàng sử dụng thêm các dịch vụ MyTV, WiFi Mesh, Camera, GreenNet hoặc Family Safe được cộng 1 mã dự thưởng cho mỗi dịch vụ bổ sung. Mỗi 50.000 đồng thanh toán trước cước được cộng thêm 1 mã dự thưởng.

Đối với khách hàng đang sử dụng internet VNPT, khi nâng cấp lên gói tốc độ từ 300Mbps đến 500Mbps được nhận 3 mã dự thưởng; từ 500Mbps đến 1Gbps nhận 5 mã; từ 1Gbps đến 2,5Gbps nhận 10 mã. Các dịch vụ bổ sung và khoản thanh toán trước cước được tính thêm mã dự thưởng theo quy định của chương trình.

Khách hàng gia hạn gói cước được nhận từ 1 đến 3 mã dự thưởng cho mỗi 50.000 đồng thanh toán trước cước, tùy tốc độ gói đang sử dụng.

Trong chương trình lần này, khách hàng thuộc chương trình sử dụng thuê bao trên công nghệ XGS-PON được cộng thêm 2 mã dự thưởng/thuê bao.

Theo VNPT, công nghệ này hỗ trợ tốc độ lên tới 10Gbps, đáp ứng nhu cầu sử dụng băng thông lớn và kết nối đồng thời nhiều thiết bị như TV thông minh, camera, máy tính, điện thoại, thiết bị IoT và các giải pháp nhà thông minh.

Thông qua chương trình, VNPT hướng đến khuyến khích khách hàng lựa chọn tốc độ phù hợp với nhu cầu, kết nối được nhiều thiết bị hơn, đồng thời sử dụng thêm các tiện ích trong hệ sinh thái internet của doanh nghiệp.

Khách hàng có thể liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1166 để được tư vấn đăng ký mới, nâng cấp hoặc gia hạn gói cước; tra cứu thông tin chương trình và mã dự thưởng tại [khuyenmai.vinaphone.com.vn](https://khuyenmai.vinaphone.com.vn).

TRẦN BÌNH – HỒNG HƯNG