WiFi Mesh 6 của VNPT mở rộng phạm vi kết nối

Thay vì phụ thuộc vào một điểm phát wifi duy nhất, WiFi Mesh 6 giúp mở rộng vùng phủ sóng, đưa kết nối đến nhiều khu vực hơn trong ngôi nhà.

Nếu trước đây internet chủ yếu phục vụ các nhu cầu như truy cập thông tin, giải trí hay liên lạc, thì nay kết nối mạng đã trở thành một phần trong nhịp sống của mỗi gia đình.

Thiết bị WiFi Mesh của VNPT được thiết kế để mở rộng vùng phủ wifi, phù hợp với nhu cầu kết nối của các gia đình hiện đại. Ảnh: C.H

Sau thời gian học tập và làm việc tại Mỹ, khi trở về Việt Nam, anh Nguyễn Tiến Dũng (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) vẫn duy trì việc trao đổi với đồng nghiệp, đối tác quốc tế qua các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, căn phòng làm việc trên tầng 3 không chỉ là không gian riêng, mà còn là nơi diễn ra những cuộc họp trực tuyến, xử lý dữ liệu và kết nối công việc xuyên múi giờ.

“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần một gói internet tốc độ cao là đủ. Nhưng khi làm việc tại nhà và có nhiều thiết bị cùng kết nối, tôi nhận ra điều quan trọng không chỉ là tốc độ mà còn là sự ổn định ở những vị trí mình thường xuyên sử dụng”, anh Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Để cải thiện trải nghiệm, gia đình Nguyễn Tiến Dũng lựa chọn nâng cấp hệ thống wifi trong nhà thay vì chỉ tăng tốc độ gói cước. Sau khi sử dụng giải pháp WiFi Mesh, những khu vực trước đây khó duy trì kết nối như phòng làm việc trên tầng 3 được cải thiện rõ rệt.

Câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Dũng cũng phản ánh nhu cầu chung của nhiều gia đình hiện nay. Khi số lượng thiết bị thông minh ngày càng tăng, bài toán không chỉ nằm ở việc sở hữu một đường truyền internet nhanh, mà còn là khả năng duy trì kết nối xuyên suốt trong toàn bộ không gian sống.

Kỹ thuật viên VNPT khảo sát và tối ưu hệ thống wifi, giúp duy trì kết nối ổn định tại nhiều vị trí trong ngôi nhà. Ảnh: C.H

Đó cũng là lý do WiFi Mesh ngày càng được quan tâm. Thay vì phụ thuộc vào một điểm phát wifi duy nhất, công nghệ này giúp mở rộng vùng phủ sóng, đưa kết nối đến nhiều khu vực hơn trong ngôi nhà. Với người dùng, giá trị lớn nhất không nằm ở các thông số kỹ thuật, mà ở trải nghiệm hàng ngày: có thể làm việc trong phòng riêng, học tập ở tầng trên, xem phim trong phòng khách hay sử dụng các thiết bị thông minh mà ít gặp tình trạng gián đoạn.

Trên nền tảng đó, Tập đoàn VNPT phát triển giải pháp WiFi Mesh 6 thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng đa dạng của các gia đình hiện đại. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhiều không gian sống, từ nhà nhiều tầng đến căn hộ có nhiều phòng. Tùy theo diện tích và nhu cầu sử dụng, hệ thống có thể được mở rộng với số lượng thiết bị phù hợp, giúp tạo nên vùng phủ kết nối đồng đều hơn trong ngôi nhà.

Không chỉ mở rộng phạm vi kết nối, WiFi Mesh 6 của VNPT còn hỗ trợ tốt hơn trong bối cảnh nhiều thiết bị cùng truy cập internet đồng thời.

Khi những ngôi nhà Việt ngày càng thông minh hơn với nhiều thiết bị kết nối hơn, nhu cầu về một hạ tầng internet linh hoạt, ổn định ngày càng rõ nét. Những giải pháp như WiFi Mesh đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình xây dựng không gian sống số của mỗi gia đình.

CAO HƯNG