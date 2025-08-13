Vườn quốc gia Bạch Mã nhân giống gà lôi trắng để phục hồi ngoài tự nhiên

Tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế), hoạt động nhân giống gà lôi trắng cùng nhiều loài động vật quý hiếm đang được triển khai nhằm phục vụ bảo tồn và tái thả về tự nhiên.

>>> Video Khu nhân giống gà lôi trắng ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết Trung tâm được thành lập năm 2015, hiện nuôi 14 cá thể gà lôi trắng, 2 cá thể công má vàng. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã nhân giống được 20 cá thể gà lôi trắng và 4 cá thể công. Dự kiến khoảng 2 năm tới sẽ tái thả một số cá thể, hướng tới phục hồi quần thể gà lôi trắng ngoài tự nhiên.

Gà lôi trắng ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Ngoài nhiệm vụ cứu hộ và bảo tồn đa dạng sinh học, Trung tâm còn nghiên cứu đặc tính sinh học, sinh sản của các loài động, thực vật quý hiếm; bảo tồn nguồn gen cây quý; cung cấp giống phục vụ trồng rừng; triển khai dịch vụ nghiên cứu, thú y, đào tạo, tư vấn chăm sóc; xây dựng, quản lý các dự án cải thiện sinh kế cho cộng đồng vùng đệm.

>> Một số hình ảnh tại Vườn quốc gia Bạch Mã:

Ấp nhân giống gà lôi trắng ở Vườn quốc gia Bạch Mã

VĂN THẮNG