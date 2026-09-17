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Xã Long Điền thí điểm mô hình “Ấp số”

SGGPO

Ngày 17-9, UBND xã Long Điền ra mắt mô hình “Ấp số” tại ấp Long Tân nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số tại khu dân cư.

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Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại trụ sở ấp

Tại trụ sở ấp Long Tân, địa phương đã trang bị khá đầy đủ các phương tiện như: máy tính, internet, thiết bị scan và bố trí lực lượng hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng VNeID, chữ ký số, ngân hàng số...

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Lễ ra mắt mô hình "Ấp số" ở ấp Long Tân

Mô hình hoạt động theo phương châm “Hướng dẫn để người dân tự làm”, không thu phí và hạn chế việc làm thay hoàn toàn. Người dân chưa có thiết bị hoặc chưa biết chuyển hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử sẽ được hỗ trợ trực tiếp.

Đây là ấp đầu tiên của xã Long Hải triển khai thí điểm mô hình, sau một thời gian địa phương sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai tại ấp An Nhứt, ấp Phước Lăng rồi từng bước nhân rộng trên địa bàn toàn xã.

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Xã Long Điền thí điểm mô hình “Ấp số” máy tính scan

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