Xã Long Hải mừng thọ người cao tuổi

Sáng 1-10, xã Long Hải (TPHCM) tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và mừng thọ các cụ cao tuổi trên địa bàn nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10).

Đại diện lãnh đạo xã Long Hải thăm và tặng quà nhà ông Nguyễn Văn Riễn (ngụ ấp Phước Lâm).

Theo chương trình, đại diện các đoàn đại diện lãnh đạo xã đến thăm, tặng quà các cụ Trần Thị Xuân (ấp Phước Lợi), Bùi Thị Sáu (ấp Tân Phước), Bùi Thị Mây (ấp Phước Lộc), Nguyễn Văn Riễn (ấp Phước Lâm), Huỳnh Thị Mỹ (ấp Lò Vôi), Lê Văn Đầy (ấp Hải Vân) và Trần Xuân (ấp Hải Tân).

Đoàn cũng đến thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Huệ, 85 tuổi, ngụ ấp Phước Hiệp và cụ Trần Hữu Quy, 80 tuổi, ngụ ấp Hải An.

Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, sống lâu, sống vui cùng con cháu. Lãnh đạo xã cũng mong muốn người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

NGUYỄN NAM