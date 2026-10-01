Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Xã Long Hải mừng thọ người cao tuổi

SGGPO

Sáng 1-10, xã Long Hải (TPHCM) tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và mừng thọ các cụ cao tuổi trên địa bàn nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10).

1790830502461_1423070872617887237_1423070872617887237_a07280ee87e337de9d5e235d4f6331ce.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Long Hải thăm và tặng quà nhà ông Nguyễn Văn Riễn (ngụ ấp Phước Lâm).

Theo chương trình, đại diện các đoàn đại diện lãnh đạo xã đến thăm, tặng quà các cụ Trần Thị Xuân (ấp Phước Lợi), Bùi Thị Sáu (ấp Tân Phước), Bùi Thị Mây (ấp Phước Lộc), Nguyễn Văn Riễn (ấp Phước Lâm), Huỳnh Thị Mỹ (ấp Lò Vôi), Lê Văn Đầy (ấp Hải Vân) và Trần Xuân (ấp Hải Tân).

Đoàn cũng đến thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Huệ, 85 tuổi, ngụ ấp Phước Hiệp và cụ Trần Hữu Quy, 80 tuổi, ngụ ấp Hải An.

Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, sống lâu, sống vui cùng con cháu. Lãnh đạo xã cũng mong muốn người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tin liên quan
NGUYỄN NAM

Từ khóa

UBND xã Long Hải Hội Người cao tuổi xã long hải

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn