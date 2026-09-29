Xã Xuân Sơn tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026

Chiều 29-9, Đảng ủy xã Xuân Sơn (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn ước đạt 765,72 tỷ đồng; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 180,26 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt khoảng 510,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, xã đang triển khai 12 dự án đầu tư công, tổng vốn hơn 77,6 tỷ đồng; giải ngân hơn 33,3 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm của Đảng ủy xã Xuân Sơn

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%. Chương trình khám sức khỏe toàn dân đến ngày 27-9 đã thực hiện cho 16.781 người, đạt 69,7%. Trong cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,6%.

Lãnh đạo xã Xuân Sơn khảo sát công tác huy động trẻ 5 tuổi ra lớp năm học 2026-2027. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, trong đó tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số dự án còn vướng mắc; việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa đồng đều; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc chưa kịp thời. Chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tuy đạt kết quả tích cực nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn nêu trên, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Việt Thanh yêu cầu rà soát toàn bộ chỉ tiêu năm 2026, xác định rõ phần việc còn lại và xây dựng giải pháp thực hiện theo từng tháng. Trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường…

QUANG VŨ