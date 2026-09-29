Hộ nghèo phường Tân Hải được tiếp cận nguồn vốn chính sách hơn 75 tỷ đồng

9 tháng đầu năm, Điểm giao dịch NHCSXH phường Tân Hải đã hỗ trợ 782 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay hơn 75,2 tỷ đồng, nâng tổng số khách hàng lên đến 1.746 lượt khách hàng và doanh số thu nợ đạt hơn 45,2 tỷ đồng.

Phiên họp đánh giá kết quả tín dụng của Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường Tân Hải

Trong số này, nguồn vốn hỗ trợ học sinh, sinh viên đã giải ngân cho 31 trường hợp với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, 8 học sinh, sinh viên được vay vốn theo chương trình STEM, với tổng số tiền 641 triệu đồng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi của Điểm giao dịch NHCSXH phường Tân Hải đạt hơn 187,2 tỷ đồng, với 2.418 hộ còn dư nợ.

Người dân phường Tân Hải tiếp cận vốn vay từ NHCSXH. Ảnh: QUANG VŨ

Thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường Tân Hải thống nhất tiếp tục triển khai các chính sách về tín dụng ưu đãi gắn với chương trình giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình, đúng mục đích sử dụng vốn vay.

QUANG VŨ