Sức sống cơ sở

Hộ nghèo phường Tân Hải được tiếp cận nguồn vốn chính sách hơn 75 tỷ đồng

SGGPO

Chiều 29-9, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phường Tân Hải, TPHCM, tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm2026.

9 tháng đầu năm, Điểm giao dịch NHCSXH phường Tân Hải đã hỗ trợ 782 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay hơn 75,2 tỷ đồng, nâng tổng số khách hàng lên đến 1.746 lượt khách hàng và doanh số thu nợ đạt hơn 45,2 tỷ đồng.

1b.jpg
Phiên họp đánh giá kết quả tín dụng của Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường Tân Hải

Trong số này, nguồn vốn hỗ trợ học sinh, sinh viên đã giải ngân cho 31 trường hợp với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, 8 học sinh, sinh viên được vay vốn theo chương trình STEM, với tổng số tiền 641 triệu đồng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi của Điểm giao dịch NHCSXH phường Tân Hải đạt hơn 187,2 tỷ đồng, với 2.418 hộ còn dư nợ.

1a.jpg
Người dân phường Tân Hải tiếp cận vốn vay từ NHCSXH. Ảnh: QUANG VŨ

Thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường Tân Hải thống nhất tiếp tục triển khai các chính sách về tín dụng ưu đãi gắn với chương trình giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình, đúng mục đích sử dụng vốn vay.

QUANG VŨ

Từ khóa

NHCSXH Tân Hải Nghị quyết số 23 Thu nợ STEM Tỷ đồng Ủy thác Còn dư Dư nợ Tín dụng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn