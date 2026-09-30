Đông đảo người dân dự Đại lễ Giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Vũng Tàu

Đại lễ được tổ chức với nhiều nghi thức truyền thống như lễ cúng Khao thỉnh; lễ khai mạc, dâng hương và ban tế Nam Quan tế Thánh. Sau các nghi lễ, người dân và du khách thập phương cùng thụ lộc.
Trước đó, ngày 29-9, Ban tổ chức thực hiện lễ dâng hương tại tượng đài Đức Thánh Trần, lễ cúng và tế cáo yết Đức Thánh. Ngày 1-10, đại lễ tiếp tục với lễ tạ, lễ cúng chúng sinh, hậu hiền và bế mạc.
Ông Vũ Viết Hiệu, Quyền Hội trưởng Hội Đền thờ Đức Thánh Trần phường Vũng Tàu cho biết, các nghi lễ trong dịp giỗ Đức Thánh Trần được duy trì, bảo tồn qua nhiều năm, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
“Đây là dịp để người dân tưởng nhớ công lao của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ”, ông Hiệu nói.
Tại Vũng Tàu, Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo được khởi công xây dựng từ năm 1955. Qua nhiều năm, nơi đây trở thành một địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa quen thuộc của người dân và du khách, đặc biệt vào dịp giỗ Đức Thánh Trần hàng năm.
>>> Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại lễ: