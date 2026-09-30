Lắng nghe ý kiến dân, kéo giảm tội phạm và làm sạch địa bàn ma túy

Ngày 30-9, nhiều địa phương đã triển khai các giải pháp nhằm củng cố an ninh trật tự, chủ động nắm bắt tình hình địa bàn và phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Trung tá Nguyễn Thế Nam, Phó Trưởng Công an phường Vũng Tàu báo cáo kết quả công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Ảnh: THÀNH HUY

Ban Chỉ đạo 138 về phòng, chống tội phạm phường Vũng Tàu tổ chức Hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" nhằm tiếp thu phản ánh của người dân về công tác giữ gìn an ninh trật tự, quản lý cư trú và đăng ký tạm trú cho người nước ngoài.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 phường Vũng Tàu ghi nhận, hơn một năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không phát sinh điểm nóng.

Tuy nhiên, trên địa bàn phường xảy ra 44 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 3 vụ so với cùng kỳ. Công an phường đã khám phá 34 vụ với 51 đối tượng (87,18%); phát hiện và xử lý 124 vụ với 281 đối tượng liên quan ma túy; lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc 58 đối tượng...

Đại diện Khu phố 3 phường Vũng Tàu phát biểu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cường phối hợp giữa khu phố và công an cơ sở; nâng cao trách nhiệm của cơ sở lưu trú đối với việc đăng ký tạm trú cho khách nước ngoài; vận động các cơ sở dịch vụ du lịch chấp hành nghiêm quy định pháp luật gắn với bảo đảm trật tự...

﻿Tại hội nghị, ban tổ chức trao 12 phần quà cho các hộ khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường.

* Ban Chỉ đạo 26 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy của xã Xuân Sơn tổ chức hội nghị giao ban quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2026.

9 tháng năm 2026, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở xã Xuân Sơn cơ bản được kiểm soát, không phát sinh tụ điểm phức tạp. Hiện xã quản lý 42 trường hợp, gồm 1 người sử dụng trái phép chất ma túy, 29 người sau cai nghiện và 12 người tái hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu xã Xuân Sơn tham dự hội nghị giao ban. Ảnh: QUANG VŨ

Trong quý 3, xã tổ chức 69 buổi tuyên truyền cho 10.577 lượt người tham dự. Qua các nguồn tin của nhân dân, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện theo quy định. 42 trường hợp thuộc diện quản lý được tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ; chưa ghi nhận trường hợp tái nghiện.

Dù vậy, công tác phòng chống ma túy của xã còn khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán, khu vực giáp ranh tiềm ẩn nguy cơ.

Từ thực tế trên, Ban Chỉ đạo 26 xã Xuân Sơn xác định tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và khu vực giáp ranh; duy trì tuần tra, kiểm soát, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Công an xã sẽ đưa vào ứng dụng dữ liệu dân cư, VNeID, camera an ninh trong quản lý địa bàn; củng cố lực lượng, bổ sung nguồn lực và tập huấn nghiệp vụ, góp phần xây dựng xã không ma túy.

THÀNH HUY - QUANG VŨ