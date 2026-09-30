Phường Xuân Hòa sắp về đích trong giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 30-9, Đảng ủy phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 và đề ra giải pháp cho 3 tháng cuối năm.

Đảng ủy phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ phường

Báo cáo tại hội nghị, UBND phường Xuân Hòa cho biết, sau khi điều chỉnh bố trí vốn đầu tư công năm 2026 là 21,7 tỷ đồng, đến cuối tháng 9 địa phương đã giải ngân ước đạt 21,6 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch.

Đảng ủy phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ phường (mở rộng)

Trên địa bàn phường hiện có 10.471 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần thúc đẩy GRDP 9 tháng của phường đạt 81.309 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ; tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 263.228 tỷ đồng, tăng 14,47%. Đến giữa tháng 9, thu ngân sách phường Xuân Hòa đạt 3.017 tỷ đồng, bằng 70,33% dự toán năm.

Trong 9 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã giải quyết 10.434 hồ sơ hành chính với tỷ lệ 100% trước thời hạn.

Đồng chí Mai Bá Trước, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Bá Trước, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Cụ thể, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc các dự án lớn; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết phản ánh qua Cổng 1022.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính chính quyền và hệ thống MTTQ tăng cường vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, siết chặt quản lý đất đai, tài sản công, đầu tư công; đồng thời chú trọng phòng chống ma túy, an sinh xã hội và xây dựng Đảng. Các nhiệm vụ quý 4-2026 sẽ được cụ thể hóa bằng hệ thống KPI, gắn với tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Ý LINH