Trung Quốc phê duyệt thêm 567 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng

Chiều 20-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, Trung Quốc vừa phê duyệt bổ sung 401 mã số vùng trồng và 166 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam, góp phần thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch mặt hàng này sang thị trường Trung Quốc.

Đoàn công tác của Hội Làm vườn Việt Nam tham quan một vườn sầu riêng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: PHÚC HẬU

Đến thời điểm này, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã hoàn thành đánh giá 736 hồ sơ sầu riêng của Việt Nam, gồm 487 hồ sơ vùng trồng và 249 hồ sơ cơ sở đóng gói. Kết quả, 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu, được phê duyệt.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện còn 283 mã số vùng trồng và 160 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đang chờ GACC xem xét, phản hồi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, trong đợt này, Trung Quốc phê duyệt bổ sung 6 mã số vùng trồng dừa, ớt và 70 mã số cơ sở đóng gói các sản phẩm nông sản khác của Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam làm việc với GACC Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với GACC, ngày 20-8. Ảnh: T.C Ngày 20-8, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, đã làm việc với GACC tại TP Đại Liên. Cuộc làm việc do Phó Tổng Cục trưởng GACC Trương Bảo Phong chủ trì. Hai bên đã trao đổi về thúc đẩy thương mại nông sản, tháo gỡ các vấn đề kỹ thuật và tăng cường cơ chế phối hợp.

PHÚC VĂN - CTV