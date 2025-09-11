Xã hội

Các phương án hạn chế kẹt xe trong thời gian nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1

Đảo chiều lưu thông, cấm xe theo giờ và điều chỉnh thời gian xuất bến xe khách tại Bến xe Miền Đông cũ... là các giải pháp được Sở Xây dựng đang triển khai.

Ngày 11-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Quang cảnh buổi họp báo

Thông tin về phương án đảm bảo an toàn giao thông sau khi đóng cầu Bình Triệu 1, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Tình hình giao thông ổn định trong tuần đầu, sau đó xuất hiện tình trạng ùn xe kéo dài trên Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng.

Nhằm hạn chế ùn xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian triển khai thi công, sở tổ chức đảo chiều lưu thông tuyến hẻm 153 Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh). Phía đường nhánh từ cầu Bình Lợi xuống Quốc lộ 13 (hướng từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 13), tùy theo tình hình giao thông thực tế, sở có thể cấm ô tô lưu thông vào giờ cao điểm sáng và lưu thông các loại xe vào giờ cao điểm chiều, nhằm hạn chế lượng xe lưu thông vào vòng xoay.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) thông tin tại họp báo

Ngoài ra, tại giao lộ vòng xoay dưới gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13, sở lắp đặt bổ sung các trụ đèn tín hiệu giao thông nhằm điều tiết lượng phương tiện lưu thông vào cầu Bình Triệu 2.

Sở cũng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung thực hiện thi công vào ban đêm, ban ngày dành tối đa mặt đường cho lưu thông. Tiến hành sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng tại đường nhánh rẽ từ Quốc lộ 13 lưu thông lên cầu Bình Triệu 2, tại khu vực các mố cầu đảm bảo lưu thông thuận lợi, an toàn khi thi công, phù hợp với mỗi giai đoạn nâng kích cầu.

Sở cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông điều chỉnh thời gian xuất bến xe khách tại Bến xe Miền Đông cũ (trên đường Đinh Bộ Lĩnh), không lưu thông vào giờ cao điểm sáng, chiều; đồng thời thông báo đến các nhà xe lựa chọn lộ trình lưu thông vào Bến xe Miền Đông cũ cho phù hợp, tránh sử dụng tuyến Quốc lộ 13 để lưu thông.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) đang thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và cầu Bình Phước trên Quốc lộ 1.

Dự án được khởi công quý 1-2025 với thời gian thi công 8 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Từ ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 bắt đầu được "kích nâng" toàn bộ kết cấu lên cao thêm 1,08m. Đây là cách để tăng tĩnh không, giúp tàu thuyền qua lại thuận lợi hơn trên sông Sài Gòn.

