60 gia đình khó khăn được miễn phí thụ tinh trong ống nghiệm

Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc năm 2026-2027” hỗ trợ 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí trong năm 2026

Ngày 8-10, Chi cục Dân số TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM và Bệnh viện Mỹ Đức ký kết triển khai chương trình “Ươm mầm hạnh phúc năm 2026-2027” nhằm hỗ trợ 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí trong năm 2026.

Lễ ký kết triển khai chương trình “Ươm mầm hạnh phúc năm 2026-2027”. Ảnh: CÁT QUÂN

Ông Phạm Chánh Trung, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM cho biết, TPHCM đang đứng trước những yêu cầu mới trong việc nâng cao chất lượng dân số. Đó là duy trì mức sinh hợp lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chuẩn bị sức khỏe cho thế hệ tương lai và bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận những thông tin, kiến thức và dịch vụ cần thiết.

Mức sinh thấp đang là một trong những vấn đề đặt ra đối với TPHCM, việc truyền thông, vận động không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà cần hướng đến thay đổi nhận thức, mọi cặp vợ chồng chủ động thực hiện quyền và mong muốn của mình đối với việc sinh con và xây dựng gia đình.

Trước đó, ngày 17-4, Chi cục Dân số, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động TPHCM và Bệnh viện Mỹ Đức đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường truyền thông, vận động và khả năng tiếp cận dịch vụ trong công tác dân số, góp phần thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Đây là bước tiếp nối chuỗi chương trình đã kéo dài hơn 10 năm do GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng khởi xướng, được tập thể nhân viên Bệnh viện Mỹ Đức chung tay đóng góp và phát triển từ năm 2014 đến nay với thông điệp: mỗi gia đình mong con, dù hoàn cảnh ra sao, đều xứng đáng có thêm một cơ hội để chạm tới niềm hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Điểm mới của chương trình năm nay là sự chung tay của bốn đơn vị, giúp chương trình tiếp cận đúng những cặp vợ chồng mong con, được chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng vì khó khăn tài chính đã phải trì hoãn giấc mơ làm cha mẹ.

NHÃ CHÂN