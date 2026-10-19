Bí mật tuổi chúng mình: Để tình yêu học trò trở thành kỷ niệm đẹp

Chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” cùng chia sẻ, lắng nghe, khám phá thế giới muôn màu của tuổi mới lớn và hướng dẫn các em cách bảo vệ bản thân trên hành trình trưởng thành.

Sáng 19-10, hơn 1.000 học sinh THPT Nguyễn Hiền (phường Bình Thới, TPHCM) hào hứng tham gia chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" do ấn phẩm Mực Tím (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Công ty CP dược phẩm Pharmacity tổ chức.

Chương trình có sự đồng hành của Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (Trường ĐH Luật TPHCM) và Bác sĩ CKII Bùi Thị Kim Thảo (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM).

Tiến sĩ Tô Nhi A giao lưu với các em học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ở cấp THPT, những rung động đầu đời bắt đầu hiện hữu, đi kèm với đó là những nỗi lo, những băn khoăn về sức khỏe tâm sinh lý không biết giãi bày cùng ai.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền hào hứng tham gia chương trình "Bí mật tuổi chúng mình". Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” cùng chia sẻ, lắng nghe, khám phá thế giới muôn màu của tuổi mới lớn. Nơi đây không có đúng hay sai, chỉ có sự chân thành và thấu hiểu.

Các em thích thú khi tham gia tương tác cùng chuyên gia và nhận quà. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tại chương trình, các chuyên gia và bác sĩ không nói lý thuyết khô khan mà đi thẳng vào giải đáp những “bí mật” của các em. Không khí cởi mở cùng cách tư vấn chuyên môn dí dỏm, thấu hiểu giúp xóa bỏ rào cản tâm lý, các em thấy câu chuyện của mình được trân trọng.

Học sinh giao lưu cùng các chuyên gia. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đã chia sẻ các vấn đề được các em quan tâm: Tuổi học trò có được phép yêu hay không; Nếu được phép yêu, giới hạn nào là phù hợp; Những tình huống nguy hiểm, khó nói…

“Ai cũng có những rung động đầu đời, cũng có những nỗi niềm khó nói. Không có gì phải e dè, xấu hổ vì đó là điều rất đỗi tự nhiên, là minh chứng rằng chúng ta đang lớn, đang học cách yêu thương, cảm nhận và trân trọng cuộc sống quanh mình. Và chính những rung động ấy, những nỗi niềm ấy sẽ trở thành ký ức không thể phai trong quãng đời học trò. Thế nhưng để đó là những kỷ niệm đẹp thì chúng ta phải có kiến thức”, Tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ.

Bác sĩ CKII Bùi Thị Kim Thảo cũng chia sẻ các câu chuyện, kiến thức xung quanh vấn đề “thầm kín” như: nếu lỡ mang thai ngoài ý muốn, nên xử trí như nào? Tìm kiếm những thông tin về giáo dục giới tính ở đâu là đáng tin cậy…

Bác sĩ CKII Bùi Thị Kim Thảo chia sẻ cùng các em. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Các em thích thú khi chụp ảnh cùng thần tượng. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, phụ trách chương trình, cho biết ý tưởng chương trình xuất phát từ kết quả khảo sát của Báo Mực Tím trên 1.173 học sinh THPT tại TPHCM. Có 105 em không biết tìm thông tin về tâm lý, sức khỏe sinh sản ở đâu; 457 em phải hỏi bạn bè hoặc tự tra mạng xã hội và hoang mang trước các luồng thông tin thật - giả.

Công ty CP dược phẩm Pharmacity tặng 500 phần quà cho chương trình. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đặc biệt, năm nay chương trình tổ chức riêng một buổi tư vấn dành cho phụ huynh. ​Nhiều cha mẹ tin rằng “mình hiểu con nhất”, nhưng thực tế khi gặp sự cố, nhiều em không dám thổ lộ với gia đình. Sự “lệch pha” này vô tình đẩy con ra xa.

Ca sĩ Bùi Duy Ngọc biểu diễn tại chương trình

Dịp này, các em học sinh cũng được giao lưu cùng ca sĩ khách mời Bùi Duy Ngọc.

Theo kế hoạch, tháng 10-2026, chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” đến với Trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TPHCM), Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Nguyễn Hiền, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TPHCM) với sự tham gia của 1.000 - 1.200 học sinh/điểm trường.

HỒNG ĐÀO