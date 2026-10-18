Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM: Mái nhà chung tạo bệ phóng tương lai

Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã trở thành ngôi nhà chung của nhiều chị em phụ nữ tại thành phố và các tỉnh, thành lân cận. Đến đây, ngoài việc được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, sự tự tin trong chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái, chị em còn có thể nuôi dưỡng đời sống tinh thần, kết nối các giá trị cộng đồng bền vững.

Điểm sáng văn hóa

Ngày 20-10-1981, Câu lạc bộ Phụ nữ thành phố, tiền thân của Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, ra đời giữa những năm tháng thành phố còn nhiều khó khăn sau ngày thống nhất đất nước.

Khi ấy, nhu cầu học tập, giao lưu, nâng cao kiến thức, kỹ năng thiết thực trong gia đình và xã hội của phụ nữ TPHCM ngày càng rõ nét. Các lớp đầu tiên về nấu ăn, làm bánh, cắt may, thêu, cắm hoa và tỉa rau củ… nhanh chóng thu hút sự tham gia của đông đảo chị em.

Nghệ nhân Bùi Thị Sương (bìa trái) và bà Phan Thị Bích Hường trao giải cho các thí sinh xuất sắc cuộc thi Hương vị bếp nhà. Ảnh: ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Năm 1988, Câu lạc bộ Phụ nữ thành phố được UBND TPHCM nâng cấp thành Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, có thêm điều kiện mở rộng quy mô, đa dạng hóa hoạt động đào tạo và văn hóa, nghệ thuật.

Những kỹ năng ban đầu tưởng chừng chỉ có thể chăm lo gia đình dần trở thành hành trang nghề nghiệp, cơ hội mưu sinh và con đường để mỗi người phụ nữ khám phá năng lực của chính mình.

NSƯT Quỳnh Liên, cựu giáo viên lớp thanh nhạc tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, vẫn nhớ rõ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn nhưng nhu cầu hoàn thiện bản thân của chị em rất cao. Từ tầng trên nhìn xuống, bà thấy khoảng sân để xe lúc nào cũng tấp nập học viên ra vào.

Dù nhiều thử thách, ban giám đốc thuở ấy vẫn mạnh dạn đầu tư nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên. Những buổi học rộn tiếng cười, các chị em không dừng ở hoàn thiện kỹ năng mà còn được khơi dậy tình yêu nghệ thuật, văn - thể - mỹ nói chung.

Bên cạnh vai trò đào tạo, với chức năng thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM luôn tiên phong trong công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Đồng thời, đơn vị luôn tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là phụ nữ, tham gia các hoạt động học tập, giao lưu, văn hóa, nghệ thuật... Tính riêng từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức khoảng 1.000 hoạt động.

Nơi "giữ lửa" của nhiều phụ nữ

Từ năm 2016 đến 30-6-2026, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã khai giảng 113 khóa học với 31.780 lớp học, thu hút 517.696 học viên tham gia. Trung bình mỗi năm tổ chức 12 khóa học, với hơn 32.000 lượt học viên/ năm. Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM được Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng như Huân chương Lao động, huy chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND cùng nhiều hình thức khen thưởng khác. Đặc biệt, năm 2006, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất theo Quyết định số 124/2006/QĐ/CTN ngày 19-01-2006.

Nhắc lại thời điểm đầu thỉnh giảng tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM năm 1998, nhà tạo mẫu tóc Lê Văn Quan cho hay, anh không thể quên, bởi đó là năm vợ chồng anh sinh con gái đầu lòng. Đến năm 2000, anh trở thành thành viên chính thức của Câu lạc bộ Nghệ thuật tóc, thuộc Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM và công tác đến hôm nay.

Gần 30 năm gắn bó, nhà tạo mẫu tóc Lê Văn Quan xem Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM là một phần quan trọng trong hành trình phát triển của bản thân: “Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM là nơi cho tôi trưởng thành, lớn lên, giúp tên tuổi được học viên và giới làm tóc cả nước biết đến.

Cho đến hiện tại, tôi không nhớ mình có bao nhiêu học viên, và tôi tin các anh chị đồng nghiệp cũng khó lòng nhớ hết vì rất đông thế hệ học viên trên khắp cả nước đã đến rèn luyện tay nghề và trưởng thành từ gia đình lớn này”.

Theo anh Lê Văn Quan, điểm đặc biệt của Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM là các khóa học được chia thành những chủ đề cụ thể, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của người học. Nhiều cá nhân sau khi hoàn thiện kỹ năng từ các khóa có thể mở tiệm, gây dựng sự nghiệp, có người còn lập nghiệp ở nước ngoài.

Hiện con gái lớn của anh Lê Văn Quan cũng nối nghiệp cha sau khi học xong đại học. Anh Quan cho biết, con gái mong khi có điều kiện sẽ được làm việc tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, tri ân nơi đã góp phần làm nên cuộc sống của gia đình.

Với nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương, giá trị bền bỉ của Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM nằm ở việc không ngừng nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng mềm và cập nhật chương trình theo nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Từ nữ công gia chánh, nấu ăn, làm bánh đến làm tóc, trang điểm, nơi đây đã mở rộng đối tượng phục vụ, thu hút cả học viên nam lẫn người từ các tỉnh, thành. Bà đánh giá cao mức học phí tương đối phù hợp với người dân ở nhiều tỉnh, thành.

Dù không trực tiếp đứng lớp, nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương có nhiều đồng nghiệp và học trò giảng dạy ở đây và thường được mời làm giám khảo, cố vấn, khách mời.

Mỗi cuộc thi nấu ăn, chương trình giới thiệu đặc sản vùng miền hay buổi giao lưu ẩm thực là dịp bà gặp gỡ, chia sẻ với những người nội trợ mẹo chế biến, cách chọn nguyên liệu, nét khác biệt trong khẩu vị và đặc trưng của ẩm thực 3 miền. Từ căn bếp, câu chuyện mở rộng ra cách làm sao để tiêu dùng thông minh, ăn uống lành mạnh, bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống văn minh...

Gieo hạt cho mùa sau

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM duy trì hoạt động của nhiều câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm như CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu, Họa sĩ nữ Ngân Hà, sưu tập Tem, Nghệ thuật hoa, Nghệ thuật tóc... góp phần tạo nên những không gian sinh hoạt bền bỉ cho phụ nữ.

Ngoài ra, trong hành trình phát triển, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM còn chú trọng các hoạt động đối ngoại nhân dân, duy trì tốt hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Cuba, Việt Nam - Lào… mở rộng mạng lưới giao lưu và hợp tác.

Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức 8 lớp đào tạo dạy nghề, bồi dưỡng giáo viên nguồn cho 96 phụ nữ ở thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak (Lào) có nghề nghiệp ổn định, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân của Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM nói riêng và thành phố nói chung.

Bước vào giai đoạn mới, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng nghề và kỹ năng sống, mở rộng cơ hội khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số và tư duy sáng tạo, đồng thời xây dựng không gian văn hóa, nghệ thuật nuôi dưỡng tri thức và thẩm mỹ.

Dự án xây mới cơ sở 1 tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM đã khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2027, hứa hẹn thêm không gian và động lực để đơn vị làm tốt hơn sứ mệnh của mình.

* Bà TRỊNH THỊ THANH, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM: Đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, xã hội Nhìn lại hành trình 45 năm của Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đây không chỉ là chặng đường phát triển của một đơn vị trực thuộc, mà còn là hành trình đồng hành, vun đắp và tiếp nối những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ cán bộ hội. Từ khi thành lập năm 1981 đến nay, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM luôn gắn bó mật thiết với Hội, là một thiết chế văn hóa đặc thù, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ của Hội bằng những hoạt động phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và người dân. Thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng, chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ sinh kế, xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện an sinh xã hội, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa - xã hội của thành phố. Điều đáng quý là qua 45 năm, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã xây dựng được bản sắc riêng: vừa là nơi trao truyền tri thức, kỹ năng, khơi dậy sự tự tin và khát vọng vươn lên của phụ nữ; vừa là không gian sinh hoạt văn hóa, giao lưu, kết nối cộng đồng, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Qua đó, đơn vị góp phần thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ, đồng thời tạo thêm những giá trị thiết thực cho gia đình, cộng đồng và thành phố. Đây cũng là cách làm hiệu quả để Hội đưa các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ đến gần hơn với đời sống thực tiễn. Những thành quả ấy được vun đắp từ tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo Hội, lãnh đạo Nhà văn hóa Phụ nữ, đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên, cộng tác viên và sự tin yêu, gắn bó của đông đảo phụ nữ, học viên, công chúng. Với Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, đó là niềm tự hào sâu sắc về một địa chỉ văn hóa đã bền bỉ đồng hành cùng phụ nữ. Đồng thời, xin tri ân những đóng góp, cống hiến thầm lặng mà bền bỉ, giàu giá trị của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Nhà văn hóa Phụ nữ qua các thời kỳ cho công tác Hội và sự phát triển chung của thành phố.

DIỄM MI - HOÀNG LÂM