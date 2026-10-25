Con đến tuổi yêu, cần cha mẹ thấu hiểu và đồng hành

Hội thảo "Khi con đến tuổi yêu" thuộc chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" cung cấp kiến thức tâm lý, sức khỏe sinh sản, giúp phụ huynh đồng hành hiệu quả cùng con ở lứa tuổi vị thành niên.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A tại buổi hội thảo "Khi con đến tuổi yêu"

Ngày 25-10, tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định, TPHCM), hơn 70 phụ huynh đã tham gia thảo luận sôi nổi cùng các chuyên gia trong hội thảo “Khi con đến tuổi yêu”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Bí mật tuổi chúng mình”, do ấn phẩm Mực Tím (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Bayer Việt Nam tổ chức trong tháng 10-2026 tại 4 trường THPT trên địa bàn TPHCM, thu hút gần 6.000 học sinh tham dự.

Mở đầu chương trình, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (Trường ĐH Luật TPHCM) cung cấp kiến thức cơ bản về tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên, làm rõ sự khác biệt về bối cảnh và trải nghiệm xã hội giữa hai thế hệ cha mẹ - con cái, vấn đề tâm lý cốt lõi trong việc “hiểu để đồng hành”.

Thông qua mô hình rót cà phê qua hệ thống ống dẫn vào nhiều chiếc cốc, Tiến sĩ Tô Nhi A truyền tải thông điệp sâu sắc về cơ chế gắn kết thông thoáng, vai trò hỗ trợ từ các nguồn lực gia đình, nhà trường và xã hội giúp các em tự bảo vệ bản thân, vững vàng trong các mối quan hệ ở tuổi mới lớn.

Tặng hoa cho các diễn giả tham gia chương trình. Ảnh: DIỆU HIỀN

Tại hội thảo, một phụ huynh 80 tuổi đặt vấn đề: nếu việc yêu đương ở tuổi học sinh quá phức tạp và mang lại nhiều lo lắng, liệu có nên cho nam sinh và nữ sinh học trường riêng như ngày xưa bà từng học?

Bên cạnh đó, nhiều tình huống thực tế sinh động cũng được đưa ra thảo luận như: vô tình phát hiện con nhắn tin với bạn bằng danh xưng quá thân mật suốt nửa năm qua; con chủ động tìm hiểu về bao cao su…

Tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ, làm cha mẹ là một hành trình rất dài và điều quan trọng đầu tiên là phụ huynh cần hiểu đúng về cảm xúc. Cảm xúc là trạng thái tâm lý nảy sinh khi con người nhận thức hoặc đánh giá một sự kiện, một đối tượng hay một trải nghiệm có ý nghĩa đối với bản thân.

"Cảm xúc ở mỗi con người và tại mỗi thời điểm hoàn toàn khác nhau, do đó trước một vấn đề, cảm xúc của con có thể khác cha mẹ. Không có đúng hay sai trong chuyện này, nhưng cần lưu ý nếu gia tăng nhận thức, gia tăng “data dữ liệu” về vấn đề đó, chúng ta sẽ bình tĩnh và nhìn nhận đa diện hơn", Tiến sĩ Tô Nhi A nhắn nhủ.

Từ đó, tùy từng đứa trẻ, phụ huynh sẽ có cách tiếp cận để thấu hiểu điều con mong muốn và xác định phải giúp đỡ con ra sao, bằng những nguồn lực nào.

Nhiều ông bố tham dự hội thảo và phát biểu sôi nổi. (Ảnh: DIỆU HIỀN)

Bác sĩ CKII Cửu Nguyễn Thiên Thanh (Bệnh viện Từ Dũ) chia sẻ, có không ít trường hợp đau lòng khi các em phải làm mẹ ở lứa tuổi vị thành niên. Nhiều em không biết mình mang thai, tưởng mập lên nên không còn mặc vừa quần áo.

Vấn đề trở nên nặng nề hơn khi con phát hiện bản chất sự việc và sợ hãi, im lặng, giấu cha mẹ. Một cuộc khảo sát học sinh cho thấy, lý do con không nói với cha mẹ là vì cảm thấy vấn đề quá riêng tư (36,7%), sợ bị la mắng, đánh giá (22,3%), không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào (18,9%).

Từ thực tế đó, bác sĩ mong muốn phụ huynh chủ động trang bị và cập nhật kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên. Khi được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng, cha mẹ sẽ đồng hành, hướng dẫn con về tình dục an toàn, các biện pháp ngừa thai..., hoặc kịp thời đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý, y khoa.

"Cha mẹ không nên ngại ngùng khi chia sẻ với các con, nếu không, con sẽ tìm hiểu qua bạn bè, qua mạng xã hội hay người lạ, dễ tiếp cận những thông tin thiếu chính xác, không khoa học, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc", Bác sĩ Cửu Nguyễn Thiên Thanh nói.

Bác sĩ CKII Cửu Nguyễn Thiên Thanh chia sẻ kiến thức cho quý phụ huynh. Ảnh: DIỆU HIỀN

Thầy Bùi Thiện Đạo, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, tự hào cho biết nhà trường đã xây dựng phòng tham vấn tâm lý từ 5 năm trước để cùng tháo gỡ những vướng mắc của học sinh. Các em có thể quét mã QR ẩn danh để trao đổi nội dung.

Khi vượt qua những ngần ngại ban đầu, các em trực tiếp tìm đến phòng tham vấn để gặp chuyên viên tâm lý. Khi cần thiết, chuyên viên sẽ kết nối với phụ huynh và chuyên gia để học sinh được đồng hành, hỗ trợ toàn diện, dài hơi.

"Đối với vấn đề con yêu ở tuổi vị thành niên, có không ít phụ huynh tỏ ra rất căng thẳng, tìm cách ngăn cấm, dọa cho nghỉ học và tạo nhiều áp lực cho con. Nhà trường mong phụ huynh hợp tác tích cực hơn nữa với thầy cô để giáo dục học sinh, cung cấp kiến thức, kỹ năng, giúp các em tự bảo vệ mình, cho các em chỗ dựa tin cậy", thầy Bùi Thiện Đạo nhấn mạnh.

Bà Huỳnh Hạ Quyên, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần dược phẩm Pharmacity (đơn vị đồng hành, tài trợ quà tặng cho chương trình “Bí mật tuổi chúng mình”), chia sẻ: “Hy vọng cuộc trò chuyện của chúng ta không dừng lại ở các buổi hội thảo dành cho học sinh hay phụ huynh, mà sẽ lan tỏa hơn nữa thông qua các cuộc trò chuyện ngay trong gia đình. Qua đó, trang bị kiến thức giúp các em hiểu rõ trách nhiệm của mình trong cuộc sống và vững bước trong hành trình tương lai”.

TÔ DIỆU HIỀN