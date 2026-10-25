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“Bí mật tuổi chúng mình” 2026 khép lại với buổi tư vấn tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình sáng 26-10

SGGPO

Sáng mai, 26-10, ấn phẩm Mực Tím (Báo Sài Gòn Giải Phóng) khép lại chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” năm 2026 tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình, hứa hẹn mang đến nhiều kiến thức tâm lý, sức khỏe, giới tính cho học sinh.

Ca sĩ Đặng Hồng Hải trong chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" tại Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM
Ca sĩ Đặng Hồng Hải trong chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" tại Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM

Sáng 26-10, chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” năm 2026 sẽ khép lại với buổi tư vấn học đường tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa, TPHCM). Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 học sinh tham dự.

Đây là dịp để các em học sinh chia sẻ những thắc mắc liên quan tâm lý, giới tính, tình bạn - tình yêu, sức khỏe sinh sản… và được diễn giả - Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, Trường ĐH Luật TPHCM cùng BS-CKII Bùi Thị Kim Thảo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM giải mã, đồng hành.

Tham dự chương trình, các em còn nhận được những phần quà hấp dẫn từ chuỗi nhà thuốc Pharmacity và thưởng thức các tiết mục âm nhạc đặc sắc do ca sĩ Đặng Hồng Hải biểu diễn.

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Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A trong chương trình "Bí mật tuổi chúng mình". Ảnh: THẢO NGỌC

“Bí mật tuổi chúng mình” là chương trình giao lưu, tư vấn do ấn phẩm Mực Tím (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Bayer Việt Nam tổ chức tại TPHCM.

Từ đầu tháng 10-2026 đến nay, chương trình đã đến với Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM, Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Nguyễn Hiền và được đón nhận nồng nhiệt.

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TÔ DIỆU HIỀN

Từ khóa

Bí mật tuổi chúng mình tư vấn học sinh

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