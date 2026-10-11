Sáng mai 12-10, "Bí mật tuổi chúng mình” đến với Trường THPT Võ Văn Kiệt

Sáng 12-10, chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" diễn ra tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, tư vấn kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản và tâm lý cho hơn 1.000 học sinh.

Chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" tại Trường Trung học Thực hành - ĐH Sư Phạm TPHCM. Ảnh: THẢO NGỌC

Chương trình dự kiến thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia. Các em sẽ được giao lưu, tư vấn bởi Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, BS-CKI Lê Trần Xuân Mai (Khoa Kế hoạch hóa gia đình, BV Hùng Vương).

Tại chương trình, các em còn được nhận quà tặng hấp dẫn từ Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity cũng như thưởng thức các ca khúc đặc sắc của ca sĩ Bùi Duy Ngọc (Anh Trai “Say Hi”).

Chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" tại Trường Trung học Thực hành - ĐH Sư Phạm TPHCM ngày 5-10. Ảnh: THẢO NGỌC

“Bí mật tuổi chúng mình” do ấn phẩm Mực Tím (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức vào tháng 10-2026 tại 4 trường THPT ở TPHCM: Trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TPHCM), Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Nguyễn Hiền, Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trong một chương trình hội thảo học đường. Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết, theo Bộ Y tế, dù tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên những năm gần đây đã giảm nhưng vẫn ở mức cao (trên 1%), trong khi mục tiêu đề án Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026 - 2030 là đưa con số này xuống dưới 1%.

"Muốn đạt mục tiêu đó, giáo dục giới tính phải đổi mới và chạm đúng nhu cầu. Phối hợp cùng các bác sĩ, chuyên gia tâm lý thực hiện chương trình “Bí mật tuổi chúng mình”, Mực Tím không chỉ mong muốn trang bị kiến thức chuẩn xác mà quan trọng hơn là đồng hành, giúp các em phát triển lành mạnh, vững vàng”, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Cường nhấn mạnh.

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