Tiêu dùng thông minh

Hàng nhãn riêng Co.op hút khách nhờ tối ưu chi phí

Theo khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ công bố cuối tháng 8-2026, 69% người tiêu dùng toàn cầu đánh giá hàng nhãn riêng mang lại giá trị tốt so với số tiền bỏ ra. Đáng chú ý, 58% người mua không quá bận tâm sản phẩm thuộc thương hiệu lớn hay nhãn riêng, miễn đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng.

Hàng nhãn riêng có giá thấp hơn 20% so với sản phẩm cùng loại (MINH LAN)
Hàng nhãn riêng có giá thấp hơn 20% so với sản phẩm cùng loại (MINH LAN)

Xu hướng này đang thúc đẩy các nhà bán lẻ Việt Nam mở rộng nhóm hàng tự phát triển. Điển hình như hệ thống Co.opmart đã đưa lên quầy kệ hơn 2.500 mã sản phẩm nhãn riêng Co.op, trải rộng từ thực phẩm, gia dụng đến may mặc. Danh mục này được phân hóa theo nhiều phân khúc, từ nhóm thiết yếu giá tiết kiệm đến dòng sản phẩm nâng cao về chất lượng, mẫu mã.

Theo đại diện Saigon Co.op, lợi thế của hàng nhãn riêng nằm ở việc nhà bán lẻ trực tiếp tham gia từ khâu chọn nhà sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn đến phân phối. Việc cắt giảm chi phí trung gian, tiếp thị giúp sản phẩm có giá cạnh tranh hơn nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng.

Nhờ mô hình tối ưu này, trung bình cứ 10 khách hàng thành viên thì có 6 người chọn mua ít nhất một sản phẩm nhãn riêng khi đi siêu thị. Sự tin dùng của khách hàng đã góp phần giúp Saigon Co.op nhận giải thưởng “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam” tại Retail Asia Awards hồi tháng 6 vừa qua.

HOÀNG OANH

Từ khóa

Retail Asia Awards Saigon Co.op Co opmart Giá cạnh tranh Nhãn Gia dụng May mặc Phân hóa Mẫu mã Bán lẻ TDTM

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