Bánh trung thu phân khúc bình dân được ưa chuộng

Bước vào cao điểm mua sắm Tết Trung thu, thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét trong xu hướng tiêu dùng. Thay vì chạy theo các phân khúc xa xỉ, phần lớn người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu, ưu tiên lựa chọn các dòng bánh có giá bình dân nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và hình thức chỉn chu để thưởng thức và biếu tặng.

Bánh trung thu giá bình dân được ưa chuộng (PHƯƠNG LAN)

Ghi nhận của phóng viên tại các hệ thống bán lẻ Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife... cho thấy, dòng bánh riêng Co.op Bakery với mức giá từ 103.900 đồng/hộp 2 bánh và 159.000 đồng/hộp 4 bánh thu hút người tiêu dùng. Dù ở mức giá bình dân, sản phẩm vẫn được chăm chút kỹ lưỡng từ khâu chọn lọc nguyên liệu minh bạch nguồn gốc đến quy trình sản xuất an toàn. Đặc biệt, nắm bắt xu hướng ăn uống lành mạnh, Co.op Bakery còn tập trung phát triển các hương vị ít ngọt, thanh đạm, phù hợp với khẩu vị của nhiều thế hệ trong gia đình.

Theo đại diện Saigon Co.op, để chuẩn bị cho mùa trung thu năm nay, đơn vị đã làm việc với các nhà cung cấp từ sớm nhằm xây dựng phương án nguồn hàng phong phú, đáp ứng chính xác xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân. Cùng với dòng bánh riêng Co.op Bakery, hệ thống đã đàm phán để đưa lên quầy kệ đầy đủ các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica... Đơn vị cũng chủ động áp dụng chính sách chiết khấu trực tiếp lên đến 16% cho đơn hàng bánh trung thu nhằm hỗ trợ tối đa người mua lẻ, doanh nghiệp đặt hàng biếu tặng.

MINH ANH