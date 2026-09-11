Co.opSmile tiếp tục mở rộng mạng lưới tại TPHCM

Nằm trong chiến lược gia tăng điểm bán và nâng cao trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho người dân, chuỗi cửa hàng Co.opSmile vừa đưa vào hoạt động điểm bán mới tại số 611/62 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài (TPHCM).

Cửa hàng Co.opSmile là điểm mua sắm tiện lợi cho người dân tại các khu dân cư (HỒNG ANH)

Sự xuất hiện của Co.opSmile tại khu vực dân cư đông đúc này hứa hẹn mang đến không gian mua sắm văn minh, cung cấp đầy đủ các nhóm hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân khu vực.

Nhân dịp ra mắt, cửa hàng Co.opSmile này còn triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi và tặng quà khách hàng. Cụ thể, với hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng, khách hàng nhận ngay túi quà Co.opSelect tiện dụng; hóa đơn từ 200.000 đồng được nhân đôi điểm thưởng với khách hàng thành viên.

Co.opSmile là một trong những mô hình bán lẻ thuộc hệ thống Saigon Co.op, phát triển theo hướng cửa hàng bách hóa hiện đại, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu và nhu cầu mua sắm thường xuyên tại khu dân cư. Việc liên tục mở rộng các cửa hàng Co.opSmile của nhà bán lẻ này không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận nguồn hàng hóa an toàn, chất lượng với giá cả hợp lý ngay gần nhà, mà còn khẳng định nỗ lực phủ sóng kênh bán lẻ hiện đại, đáp ứng xu hướng tiêu dùng nhanh và tiện lợi của cư dân đô thị.

MINH CHÂU