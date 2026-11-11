Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 04-11 đến 10-11)

Từ ngày 4-11 đến 10-11, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Đinh Vĩnh Thành HCCG 26-45 (09-11-2026): Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Cô ba Nga: 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Duong Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...64001 (CK): 200.000đ, Tran Kim Toan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...40397 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Pham My Hanh (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Nam Cuong (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngoc Trinh (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Hòa HCCG 26-44 (02-11-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...88012 (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ngoc Tuyen (CK): 120.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Bạn đọc TK số ...29005 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Phan Thị Thúy Vy HCCG 26-43 (26-10-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...63166 (CK): 200.000đ.

Giúp chị Vương Thị Nhuần HCCG 26-42 (20-10-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ,

Giúp chị Cao Thị Hồng Lưu HCCG 26-41 (19-10-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Rmah H'lơm HCCG 26-40 (12-10-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ.

Giúp ông Nguyễn Công Sự HCCG 26-39 (05-10-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Pham Thi Lam (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Ly Diep Thanh+Yan (CK): 200.000đ.

Ủng hộ quỹ Áo ấm đến trường Báo SGGP: Cty CPDT&XD Tan Phuoc Thinh (CK): 7.000.000đ, Bạn đọc TK số ...82150 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ quỹ Thắp sáng niềm tin-vượt khó đến trường Báo SGGP: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (CK): 122.950.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyen Trung (CK): 20.000đ, Dang Thi Ly (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Tu (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Yen Nhi (CK): 100.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 75.000đ, Tran Thi Hai Minh (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Truong Nguon Hau (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 300.000đ, Vu Thi Trang (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Phuong Duyen (CK): 100.000đ, Pham Thi Tra (CK): 30.000đ, Tram Kim Ho (CK): 200.000đ, Nguyen Gia Ngan (CK): 100.000đ, Tran Hong Van (CK): 500.000đ, Dinh Thanh Hien (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 19.100đ, Vu Phuong Thao (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.