Từ ngày 11-11 đến 17-11, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Hồ Thị Thanh Hằng HCCG 26-47 (16-11-2026): Vu Thi Thanh Ha (CK): 50.000đ, Cao Thi Thuy An (CK): 300.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...60769 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...04183 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hoa Binh (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...57859 (CK): 300.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Doan Van Dien (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ.

Giúp em Điểu Thị Thúy HCCG 26-46 (12-11-2026): Bạn đọc (P.Vườn Lài, TPHCM): 500.000đ, Đào Gia Phúc+Đào Hồng Ngọc (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Bình Thạnh, TPHCM): 6.000.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Thu Hong-P.Hoa Binh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...57737 (CK): 200.000đ, Le Ngoc Lan (CK): 400.000đ, Ngo Minh Hong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...31568 (CK): 200.000đ, Di Mai Ly (CK): 300.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...71912 (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...00497 (CK): 1.200.000đ, Bạn đọc TK số ...00002 (CK): 700.000đ, Bạn đọc TK số ...93343 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...30577 (CK): 500.000đ, Le Van Dai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...69049 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Hong Hoa (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...89981 (CK): 500.000đ, Truong Thi Lan Phuong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...88668 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ngoc Tuyen (CK): 100.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Pham Van Nhan (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hoa Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Pham Quoc Nghia (CK): 500.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...61539 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi My Xuan (CK): 200.000đ, Le Kieu Huy Phong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...89649 (CK): 50.000đ, CSPM+CSNM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ.

Giúp anh Đinh Vĩnh Thành HCCG 26-45 (09-11-2026): Bạn đọc (TPHCM): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...25975 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, CSPM+CSNM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 50.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Hòa HCCG 26-44 (02-11-2026): Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp chị Phan Thị Thúy Vy HCCG 26-43 (26-10-2026): Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp chị Vương Thị Nhuần HCCG 26-42 (20-10-2026): Bạn đọc (TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp chị Rmah H'lơm HCCG 26-40 (12-10-2026): Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyễn Bình Trung (P.Vườn Lài, TPHCM): 350.000đ, Pham Xuan Tung (CK): 11.000đ, Ho Quang Thien (CK): 100.000đ, Do Truc Quyen (CK): 100.000đ, Dinh Thanh Trung (CK): 100.000đ, Pham Van Do (CK): 100.000đ, Ha Thanh Tam (CK): 100.000đ, Than Thi Thao (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Truc Quynh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hai Yen (CK): 15.000đ, Nguyen Ngoc Phuong (CK): 20.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 150.000đ, Luu Quang Vu (CK): 200.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 100.000đ, Nguyen Trung (CK): 20.000đ, Nguyen Tan Dung (CK): 500.000đ, Nguyen Van Nhan (CK): 34.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Nguyen Duc Anh (CK): 100.000đ, Chu Dinh Tuan (CK): 110.000đ, Ngoc Xuan (CK): 40.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 300.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.