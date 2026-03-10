Chiến sự ở Trung Đông khó chấm dứt sớm

Ngày 9-3, một ngày sau khi Iran có lãnh tụ tối cao mới là ông Mojtaba Khamenei, Israel và Iran tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công lẫn nhau.

Tiếp tục “ăn miếng, trả miếng”

Báo The Times of Israel mô tả, tiếng còi báo động vang lên khắp miền Bắc Israel khi Iran thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Theo báo The Guardian (Anh), truyền thông nhà nước Iran còn chiếu hình một quả đạn được cho là đã phóng vào Israel mang khẩu hiệu: “Theo lệnh của ngài, Sayyid Mojtaba” (kính ngữ Hồi giáo dành cho lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa. Trước đó, IDF cũng cho hay còi báo động rền vang tại khu vực gần thành phố Haifa, Bắc Israel sau khi phát hiện tên lửa từ phía Lebanon. Còn tại miền Trung Israel, 6 địa điểm ở 3 thành phố là Yehud, Holon và Bat Yam đã bị trúng tên lửa của Iran.

Khói bốc đen kịt bầu trời thủ đô Tehran, Iran sau cuộc không kích của Mỹ, Israel vào kho chứa dầu ngày 8-3 ẢNH: WANA

Cùng ngày, Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu tại miền Trung Iran. Theo quân đội Israel, lực lượng không quân nước này đã không kích một cơ sở sản xuất động cơ tên lửa; các địa điểm phóng tên lửa đạn đạo tầm xa; trụ sở an ninh nội địa tại thành phố Isfahan; một trụ sở cảnh sát cùng một số cơ sở được Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar), Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Ali Jafarian cho biết hơn 1.255 người thiệt mạng, 12.000 người bị thương ở Iran trong 9 ngày qua.

Trong khi đó, đài Al Jazeera đưa tin, ngày 9-3, Israel đã không kích nhằm vào vùng ngoại ô Beirut sau khi yêu cầu người dân khu vực này sơ tán. Trước đó, Israel cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các tòa nhà của Al-Qard al-Hassan ở Lebanon, một trong những tổ chức tài chính quan trọng của Hezbollah. Cũng trong ngày 9-5, Hezbollah cho hay đã giao tranh với các lực lượng của Israel sau khi khoảng 15 trực thăng quân sự Israel đổ bộ lực lượng tại khu vực miền Đông Lebanon, gần biên giới với Syria.

Quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 700 mục tiêu ở Lebanon trong tuần qua. Hơn 30 tòa nhà cao tầng ở Beirut, nơi Hezbollah sử dụng, đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công. Theo ước tính của IDF, hơn 300 thành viên của Hezbollah và các nhóm vũ trang khác đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Mỹ thực hiện mọi biện pháp để đạt mục tiêu

Báo The Guardian dẫn lời giới quan sát cho hay việc Iran bầu ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới có thể làm xung đột leo thang hơn nữa khi Tổng thống Mỹ Donald Trump coi đây là một lựa chọn không được Mỹ chấp nhận.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh CBS News (Mỹ), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Chính phủ của Tổng thống Donald Trump sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Trung Đông. Mỹ sẽ giữ quyền quyết định đối với mọi phương án quân sự, bao gồm cả việc triển khai lực lượng trên bộ nếu cần thiết. Về việc 7 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Iran, ông Pete Hegseth thừa nhận thương vong có thể tiếp tục xảy ra khi chiến dịch quân sự tiếp diễn.

Trong tuần qua, các hệ thống theo dõi nguồn mở ghi nhận Mỹ đã điều động máy bay chỉ huy hạt nhân E-6B Mercury bay trên khu vực vùng Vịnh. Theo dữ liệu theo dõi OSINT, hai máy bay E-6B Mercury đã cất cánh gần như đồng thời vào ngày 4-3. Một chiếc xuất phát từ căn cứ không quân Tinker tại bang Oklahoma (Mỹ) bay về hướng Vùng Vịnh, trong khi chiếc còn lại rời căn cứ Patuxent River hướng về khu vực bờ Đông vịnh Mỹ (Vịnh Mexico).

E-6B Mercury không mang vũ khí, được thiết kế để bảo đảm rằng ngay cả khi các trung tâm chỉ huy, vệ tinh hoặc chuỗi chỉ huy bị phá hủy, lệnh tác chiến hạt nhân của Mỹ vẫn có thể được truyền đến các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân đang hoạt động dưới đại dương.

Liên quan đến chiến dịch bảo hộ công dân Mỹ tại Trung Đông, theo thông báo ngày 8-3 của Bộ Ngoại giao Mỹ, gần 28.000 công dân Mỹ đã rời khỏi Trung Đông an toàn kể từ khi các hoạt động quân sự liên quan đến Iran bùng phát hôm 28-2. Trong khi đó, báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin thuộc Quốc hội Israel (Knesset) cho thấy, khoảng 3,19 triệu người, tương đương 33% dân số Israel, không có khả năng tiếp cận các hình thức bảo vệ cơ bản như phòng an toàn gia cố, hầm trú ẩn công cộng hoặc các cơ sở phòng thủ tiêu chuẩn khác.

