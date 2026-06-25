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Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống với Iran

SGGPO

Với 50 phiếu chống và 47 phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ biện pháp nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiến hành chiến tranh với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump với các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trước phiên bỏ phiếu ngày 24-6. Ảnh: THE HILL
Tổng thống Mỹ Donald Trump với các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trước phiên bỏ phiếu ngày 24-6. Ảnh: THE HILL

Đêm 24-6, giờ miền Đông nước Mỹ, tức trưa 25-6, giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một biện pháp nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiến hành chiến tranh với Iran.

Biện pháp này không được thông qua với kết quả 50 phiếu chống và 47 phiếu thuận. Đây được xem là chiến thắng của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, đồng thời làm giảm sức ép từ Quốc hội đối với chiến lược Iran của chính quyền Tổng thống Trump.

Theo truyền hình CBS, Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn các đồng minh tại Thượng viện sau kết quả bỏ phiếu. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng quyết định này là lời “cảnh báo với Iran”. Trước đó, Tổng thống Trump từng công khai bày tỏ bất mãn với các cuộc bỏ phiếu về quyền lực chiến tranh, cho rằng những chỉ trích từ Quốc hội có thể làm suy yếu nỗ lực đàm phán của Mỹ với Iran.

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KHÁNH MINH

Từ khóa

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ Thượng nghị viện Đảng Cộng hòa Bỏ phiếu Mỹ Iran chiến tranh Trump

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