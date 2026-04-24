Pakistan nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán

Ngày 23-4, kênh Al Jazeera đưa tin ông Mohsin Naqvi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan, đã thảo luận với bà Natalie Baker, Đại sứ Mỹ tại Pakistan, về cách thức đưa Iran và Mỹ trở lại bàn đàm phán. Ông Naqvi hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời nhấn mạnh nên duy trì các kênh ngoại giao, hướng tới giải pháp lâu dài.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng Iran sẽ phát đi những tín hiệu tích cực. Trước đó, New York Post dẫn lời ông Donald Trump và nguồn tin Pakistan cho biết Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong 3 ngày tới. Những nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Trung Đông diễn ra trong lúc tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các nhân viên an ninh kiểm tra một chiếc xe tại trạm kiểm soát ở thủ đô Islamabad, Pakistan, ngày 19-4 ẢNH: THX

Ngày 23-4, căng thẳng leo thang sau khi Iran tấn công 3 tàu gần eo biển Hormuz và bắt giữ 2 tàu khác. Hành động này để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran cũng như chặn bắt tàu nước này. Iran tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz là “không thể” chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ tồn tại. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, một lệnh ngừng bắn chỉ có ý nghĩa khi không bị vi phạm bởi các hành động quân sự như việc phong tỏa đường biển.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump không coi việc Iran bắt giữ một số tàu nước ngoài gần eo biển Hormuz là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn, vì các tàu này không thuộc sở hữu của Mỹ hoặc Israel. Dẫu vậy, phía Mỹ vẫn cáo buộc Iran có hành vi “gây bất ổn an ninh hàng hải”. Song song với nỗ lực ngoại giao, Mỹ tiếp tục mở rộng hiện diện quân sự tại khu vực. Theo kênh Fox News, tàu sân bay USS George H.W. Bush dự kiến đến Trung Đông 3-5 ngày tới, nâng tổng số tàu sân bay Mỹ tại khu vực lên 3 tàu.

Trong một diễn biến khác, Bộ Chiến tranh Mỹ bất ngờ thông báo Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ John Phelan “rời nhiệm sở ngay lập tức” mà không có lý do nào được đưa ra. Theo báo The Guardian, một nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết ông Phelan bị sa thải. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc cải tổ lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc thời gian gần đây, chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth yêu cầu Tướng Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, từ chức.

Nhật báo An-Nahar (Lebanon) đưa tin vòng đàm phán trực tiếp thứ 2 giữa Israel và Lebanon tại thủ đô Washington, Mỹ dự kiến bắt đầu lúc 16 giờ ngày 23-4 (giờ địa phương). Đàm phán diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel - Lebanon sẽ hết hạn vào ngày 26-4 và Lebanon dự kiến yêu cầu gia hạn ngừng bắn thêm một tháng.

MINH CHÂU