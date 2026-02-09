Thế giới

Chính trường thế giới

Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở Thái Lan: Đảng Bhumjaithai dẫn đầu

SGGPO

Tối 8-2, báo Bangkok Post đưa tin theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Bhumjaithai (BJT) của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu.

Kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử Thái Lan. Ảnh: BANGKOK POST
Kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử Thái Lan. Ảnh: BANGKOK POST

Tính đến 23 giờ (giờ địa phương), với 54,79% số phiếu được kiểm, đảng Bhumjaithai giành được 196 ghế nghị sĩ tại Hạ viện. Tiếp theo là đảng Nhân dân với 109 ghế; đảng Pheu Thai với 80 ghế và đảng Klatham với 58 ghế.

Một nguồn tin từ đảng Bhumjaithai cho biết đảng này nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Dựa trên các kết quả ban đầu, đảng Bhumjaithai, đảng Pheu Thai và đảng Klatham nhiều khả năng sẽ thành lập chính phủ liên minh.

Lãnh đạo đảng Nhân dân, ông Natthaphong Ruengpanyawut, thừa nhận đảng này khó có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. “Chúng tôi sẽ ở phe đối lập vì trước đó, tôi đã nói sẽ không bỏ phiếu ủng hộ đảng Bhumjaithai lãnh đạo chính phủ mới”, ông Natthaphong nói.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Thái Lan Tổng tuyển cử Hạ viện Đảng Bhumjaithai Nhân dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn