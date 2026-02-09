Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở Thái Lan: Đảng Bhumjaithai dẫn đầu

Kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử Thái Lan. Ảnh: BANGKOK POST

Tính đến 23 giờ (giờ địa phương), với 54,79% số phiếu được kiểm, đảng Bhumjaithai giành được 196 ghế nghị sĩ tại Hạ viện. Tiếp theo là đảng Nhân dân với 109 ghế; đảng Pheu Thai với 80 ghế và đảng Klatham với 58 ghế.

Một nguồn tin từ đảng Bhumjaithai cho biết đảng này nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Dựa trên các kết quả ban đầu, đảng Bhumjaithai, đảng Pheu Thai và đảng Klatham nhiều khả năng sẽ thành lập chính phủ liên minh.

Lãnh đạo đảng Nhân dân, ông Natthaphong Ruengpanyawut, thừa nhận đảng này khó có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. “Chúng tôi sẽ ở phe đối lập vì trước đó, tôi đã nói sẽ không bỏ phiếu ủng hộ đảng Bhumjaithai lãnh đạo chính phủ mới”, ông Natthaphong nói.

MINH CHÂU