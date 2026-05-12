Đàm phán Israel-Lebanon gặp rào cản lớn

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của nước này được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Lebanon đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.

“Bản sao của Gaza”

Bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 17-4, tại thực địa cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Trong thông báo ngày 10-5, Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ trên khắp miền Nam Lebanon đã khiến 51 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên y tế. Ước tính tổng số người thiệt mạng và bị thương do các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon kể từ ngày 2-3 lần lượt tăng lên 2.846 người và 8.693 người.

Căn phòng của một cụ bà tị nạn tại một trường học đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho những người di tản ở thành phố Tyre, miền Nam Lebanon. ẢNH: Gulf News

Nhóm vũ trang Hezbollah liên tục triển khai máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhắm vào các vị trí của quân đội Israel (IDF). Đáp lại, tờ Times of Israel cho biết, IDF mở rộng quy mô oanh kích vào các kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và cả hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược tại miền Nam Lebanon.

Các tổ chức quốc tế đã bắt đầu gọi miền Nam Lebanon là “bản sao của Gaza” khi chứng kiến mức độ tàn phá khủng khiếp đối với hạ tầng dân sự. Hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất tại quốc gia này trong nhiều thập kỷ.

Điều kiện khó vượt qua

Giao tranh diễn ra trong bối cảnh Lebanon và Israel đang chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán thứ ba vào ngày 14 và 15-5 tới tại Washington, Mỹ. Vòng đàm phán này diễn ra sau khi phía Mỹ thất bại trong việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Dự kiến, ​​các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc giải giáp Hezbollah, các vấn đề biên giới và yêu cầu của Lebanon về việc Israel rút quân khỏi miền Nam nước này.

Tuy nhiên, theo trang i24NEWS, phía Israel cho biết, hiện tại không có cuộc thảo luận nào về việc rút quân. Israel cho rằng việc rút quân sẽ chưa được đưa ra bàn bạc cho đến khi Hezbollah bị giải giáp. Theo giới quan sát, đàm phán rất khó thành công, khi Israel tuyên bố mục tiêu cốt lõi là giải giáp hoàn toàn vũ khí của Hezbollah-một điều kiện mà nhóm vũ trang này chắc chắn không bao giờ chấp nhận.

Trả lời phỏng vấn kênh Al-Arabiya, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết nước này không chọn chiến tranh mà bị kéo vào cuộc đối đấu giữa Iran và Mỹ, lưu ý Israel đang kiểm soát gần 90 ngôi làng của nước này.

Theo giới quan sát quân sự, Israel kiên quyết thiết lập một vùng đệm an ninh sâu từ 8km đến 10km bên trong lãnh thổ Lebanon để bảo vệ người dân miền Bắc của mình. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố tái khởi động các cuộc tấn công nhằm buộc Israel phải rút quân khỏi các khu vực đã chiếm đóng.

HẠNH CHI