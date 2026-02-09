Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền thắng vang dội

Ngày 9-2, cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51 đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng thuộc về liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) khi giành được tổng số 352 ghế, vượt xa mục tiêu đề ra trước bầu cử là 233 ghế.

Trong đó, riêng LDP đã giành được tới 316 ghế, là số ghế nhiều nhất mà một chính đảng tại Nhật Bản giành được kể từ sau Thế chiến II và là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với đảng này. LDP với 316 ghế và JIP với 36 ghế đã đưa liên minh cầm quyền trở lại vị thế đa số tại cơ quan lập pháp quyền lực này sau hơn một năm kể từ thất bại tại bầu cử Hạ viện năm 2024.

Kết quả này cũng vượt qua kỷ lục 308 ghế (64,2%) mà đảng Dân chủ (tên cũ) giành được trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2009, khi diễn ra thay đổi chính quyền. Trước đây, thành tích cao nhất của LDP là 300 ghế vào năm 1986.

Theo Kyodo, đây là kết quả ngoài dự đoán của truyền thông và giới phân tích chính trị tại Nhật Bản.

Trong khi đó, Liên minh Cải cách trung dung (CRA), vốn được kỳ vọng sẽ tăng thêm ghế để trở thành đối trọng với liên minh cầm quyền lại bất ngờ giảm sâu xuống còn 49 ghế, so với 172 ghế trước bầu cử. Trong đó, CRA chứng kiến hàng loạt lãnh đạo xuất thân từ đảng Dân chủ lập hiến (CDPJ) thất cử, bao gồm Tổng Thư ký Jun Azumi, cựu ngoại trưởng Katsuya Okada, cựu chủ tịch đảng Dân chủ Ichiro Ozawa và cựu chủ tịch CDP Yukio Edano. Ngoài ra, trong danh sách đại diện tỷ lệ, CRA đã xếp các cựu thành viên đảng Công Minh ở vị trí cao, khiến số ghế “hồi sinh” từ đại diện tỷ lệ cho các ứng viên thua ở khu vực một ghế bị hạn chế.

Mặc dù không chiếm đa số tại Thượng viện, nhưng với việc giành được trên 2/3 số ghế tại Hạ viện, liên minh cầm quyền có thể thông qua lại các dự luật bị Thượng viện bác bỏ, qua đó giúp chính quyền Thủ tướng Takaichi Sanae dễ dàng thúc đẩy chính sách hơn. Bên cạnh đó, ưu thế tuyệt đối này cũng giúp LDP dẫn dắt thảo luận về sửa đổi Hiến pháp thuận lợi hơn. Theo quy định, để Quốc hội đề xuất sửa đổi Hiến pháp, cần có sự thông qua với đa số 2/3 tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Giới quan sát tại Nhật Bản nhận định, tỷ lệ ủng hộ cao đối với Thủ tướng Takaichi và nội các của bà đã trở thành lực đẩy lớn cho thắng lợi của LDP tại bầu cử Hạ viện lần này. Dự kiến, trong kỳ họp Quốc hội bất thường dự kiến triệu tập vào giữa tháng 2, bà Takaichi sẽ được bầu lại làm Thủ tướng và thành lập nội các lần thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng.

Trước bối cảnh đồng yen tiếp tục mất giá trên thị trường ngoại hối, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh: “Việc xây dựng một cơ cấu kinh tế có khả năng chống chịu với biến động tỷ giá và tạo môi trường để có thể tự cung ứng nhiều mặt hàng ngay trong nước là một nỗ lực vô cùng quan trọng”. Bà cũng khẳng định, chính phủ sẽ duy trì lập trường vừa coi trọng tính bền vững của chính sách tài khóa, vừa thúc đẩy các khoản đầu tư cần thiết một cách có trọng điểm để xây dựng một nền kinh tế mạnh.

Lãnh đạo nhiều nước đã gửi lời chúc mừng đến Thủ tướng Takaichi thông qua mạng xã hội X. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong chờ được chào đón Thủ tướng Takaichi tại Nhà trắng vào ngày 19-3 tới. Thủ tướng Ấn Độ Nerandra Modi đã gửi lời chúc mừng đến Thủ tướng Takaichi và nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong khi Thủ tướng Italy Georgia Meloni đã đăng tải một bức ảnh bà ôm Thủ tướng Takaichi trong chuyến đi gần đây đến Tokyo và khẳng định hai nước được gắn kết bởi tình hữu nghị sâu sắc và mối quan hệ đối tác chiến lược đang tiếp tục phát triển.

