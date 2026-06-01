Bầu cử tổng thống Colombia: Ứng viên cánh hữu dẫn sít sao

Vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Colombia khép lại ngày 31-5 với kết quả không ứng viên nào giành quá bán số phiếu. Hai ứng viên Abelardo de la Espriella và Iván Cepeda sẽ bước vào vòng 2, dự kiến diễn ra ngày 21-6.

Chính trị gia Abelardo de la Espriella. Ảnh: Bloomberg

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Abelardo de la Espriella dẫn đầu với khoảng 44% số phiếu bầu, theo sau là thượng nghị sĩ cánh tả Iván Cepeda với khoảng 41%. Do không ứng viên nào đạt hơn 50% số phiếu cần thiết để thắng ngay từ vòng 1, hai ứng viên sẽ đối đầu trực tiếp trong vòng bỏ phiếu quyết định, dự kiến vào ngày 21-6 tới.

Sự nổi lên của ông De la Espriella, 47 tuổi, được xem là bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử lần này. Là doanh nhân theo đường lối cứng rắn, ông cam kết áp dụng “kế hoạch sốc” nhằm đối phó tội phạm và các đường dây ma túy, trong đó có biện pháp tấn công các cơ sở bào chế ma túy. Thông điệp mạnh tay về an ninh của ông thu hút sự chú ý trong bối cảnh Colombia đối mặt làn sóng bạo lực gia tăng trong chiến dịch tranh cử.

Ở chiều ngược lại, thượng nghị sĩ Iván Cepeda, 63 tuổi, nhận được sự ủng hộ từ lực lượng cánh tả và được xem là người tiếp nối đường lối của đương kim Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ông Cepeda cam kết duy trì chiến lược “hòa bình toàn diện”, trong đó có đối thoại với các nhóm vũ trang. Tuy nhiên, chiến lược này cũng vấp phải chỉ trích từ phe đối lập, cho rằng cách tiếp cận mềm mỏng với các nhóm vũ trang chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Dù vậy, ông Cepeda vẫn duy trì nền tảng ủng hộ nhờ các chính sách xã hội, tăng lương tối thiểu và hỗ trợ đất đai cho người nghèo.

MINH CHÂU