Thế giới

Chính trường thế giới

Bầu cử tổng thống Colombia: Ứng viên cánh hữu dẫn sít sao

SGGPO

Vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Colombia khép lại ngày 31-5 với kết quả không ứng viên nào giành quá bán số phiếu. Hai ứng viên Abelardo de la Espriella và Iván Cepeda sẽ bước vào vòng 2, dự kiến diễn ra ngày 21-6.

Chính trị gia Abelardo de la Espriella. Ảnh: Bloomberg
Chính trị gia Abelardo de la Espriella. Ảnh: Bloomberg

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Abelardo de la Espriella dẫn đầu với khoảng 44% số phiếu bầu, theo sau là thượng nghị sĩ cánh tả Iván Cepeda với khoảng 41%. Do không ứng viên nào đạt hơn 50% số phiếu cần thiết để thắng ngay từ vòng 1, hai ứng viên sẽ đối đầu trực tiếp trong vòng bỏ phiếu quyết định, dự kiến vào ngày 21-6 tới.

Sự nổi lên của ông De la Espriella, 47 tuổi, được xem là bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử lần này. Là doanh nhân theo đường lối cứng rắn, ông cam kết áp dụng “kế hoạch sốc” nhằm đối phó tội phạm và các đường dây ma túy, trong đó có biện pháp tấn công các cơ sở bào chế ma túy. Thông điệp mạnh tay về an ninh của ông thu hút sự chú ý trong bối cảnh Colombia đối mặt làn sóng bạo lực gia tăng trong chiến dịch tranh cử.

Ở chiều ngược lại, thượng nghị sĩ Iván Cepeda, 63 tuổi, nhận được sự ủng hộ từ lực lượng cánh tả và được xem là người tiếp nối đường lối của đương kim Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ông Cepeda cam kết duy trì chiến lược “hòa bình toàn diện”, trong đó có đối thoại với các nhóm vũ trang. Tuy nhiên, chiến lược này cũng vấp phải chỉ trích từ phe đối lập, cho rằng cách tiếp cận mềm mỏng với các nhóm vũ trang chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Dù vậy, ông Cepeda vẫn duy trì nền tảng ủng hộ nhờ các chính sách xã hội, tăng lương tối thiểu và hỗ trợ đất đai cho người nghèo.

MINH CHÂU

Từ khóa

Colombia Bầu cử Tổng thống De la Espriella Ivan Cepeda Ma túy Đàm phán

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn