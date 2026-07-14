Vòng xoáy xung đột nguy hiểm ở vùng Vịnh

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào nhau.

Ăn miếng trả miếng

Đêm 12 và rạng sáng 13-7 (giờ Iran), quân đội Mỹ đã mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lần đầu tiên sử dụng đồng thời máy bay không người lái và xuồng không người lái trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ là vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế. Kênh Press TV của Iran đưa tin ngày 13-7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phá hủy 2 bệ phóng rocket HIMARS của Mỹ cùng các kho tên lửa tại Kuwait.

Một mục tiêu ở Kuwait bị Iran tấn công. ẢNH: TASNIM

Trước đó cùng ngày, IRGC tuyên bố đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào 2 căn cứ không quân Ali Al Salem và Ahmed Al Jaber cũng ở Kuwait, vốn được Không quân Mỹ sử dụng, và phá hủy 1 hệ thống phòng không Patriot cùng 1 hệ thống radar FPS.

Theo truyền thông Iran, IRGC khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát. CENTCOM đã bác bỏ tuyên bố trên, nêu rõ eo biển Hormuz vẫn là tuyến hàng hải quốc tế và lực lượng Mỹ đang bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này.

Các nước vùng Vịnh tăng phòng vệ

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khiến nhiều quốc gia Arab phải tăng cường các biện pháp phòng vệ. Tại Bahrain, Bộ Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ ngày 13-7 cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này. Cơ quan này khẳng định toàn bộ lực lượng đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất để bảo vệ đất nước.

Cùng ngày, Qatar tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động hàng hải và các hoạt động trên biển nhằm bảo đảm an toàn, trừ các tàu hoạt động theo các công ước hàng hải quốc tế. Bộ Nội vụ Qatar cho biết 3 người, trong đó có một trẻ em, bị thương do mảnh vỡ rơi xuống trong quá trình đánh chặn các cuộc tấn công của Iran.

Hiện các nhà lãnh đạo khu vực đang khẩn trương thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng. Ngày 13-7, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã hội đàm tại thành phố New Alamein (Ai Cập), tập trung thảo luận các biện pháp phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh trong khu vực.

Theo CNBC, xung đột lan rộng ngày 13-7 khiến giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch cùng ngày. Giá dầu Brent có lúc vọt lên gần 79,8 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ lên 72,79 USD/thùng.

KHÁNH MINH tổng hợp