Các nhà bán lẻ Việt Nam đồng loạt giao iPhone Duo cho khách hàng

Sáng 23-10-2026, các nhà bàn lẻ thiết bị di động như Minh Tuấn Mobile, TopZone, Di Dộng Việt… đã đồng loạt mở bán iPhone Duo, một sản phẩm đáng mong chờ của Apple.

Người dùng Viêt Nam đã cầm trên tay iPhone Duo

Minh Tuấn Mobile, Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR) bàn giao iPhone Duo đến tay những người tiêu dùng đầu tiên trên toàn quốc từ 8 giờ sáng ngày. Hệ thống này duy trì chuẩn mực phục vụ cao nhất thông qua thông điệp hành động "Hẹn sao. Giao vậy. Không điều kiện", cam kết đảm bảo giao máy đúng tiến độ, đúng giá niêm yết và tuyệt đối không phát sinh bất kỳ điều kiện hay chi phí ẩn nào đối với khách hàng.

Khách hàng nhận iPhone Duo tại Minh Tuấn Mobile

Tính đến hết ngày 22-10-2026, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã ghi nhận tổng lượng đơn đặt hàng trước cho các dòng sản phẩm thế hệ mới vượt mốc hơn 4.000 đơn hàng. Kết quả này tiếp tục khẳng định niềm tin vững chắc của cộng đồng yêu công nghệ dành cho uy tín thương hiệu cũng như chất lượng dịch vụ của hệ thống. Trong số các lựa chọn, phần lớn sự quan tâm của người tiêu dùng đã tập trung vào phiên bản iPhone Duo dung lượng 256GB kết hợp cùng sắc màu Trắng Ánh Sao (Star White) sang trọng.

Khách hàng nhận iPhone Duo tại Minh Tuấn Mobile

Khi sở hữu siêu phẩm màn hình gập mới, người dùng được hưởng mức giảm giá trực tiếp khi mua kèm các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple, cụ thể bao gồm giảm 1,0 triệu đồng khi mua MacBook Air hoặc MacBook Pro, giảm 500.000 đồng khi mua Apple Watch, giảm 300.000 đồng khi mua iPad, giảm 200.000 đồng khi mua AirPods và giảm 300.000 đồng khi đăng ký gói bảo hành mở rộng AppleCare. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng mang đến chính sách giá ưu đãi hấp dẫn khác…

Khách hàng TopZone nhận iPhone Duo

Tại hệ thống TopZone, từ sáng sớm, khách hàng cũng đã đến nhận máy. Đại diện hệ thống này cho biết, toàn hệ thống của Thế Giới Di Động dự kiến sẽ giao 18.000 máy cho khách hàng trong đợt này. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, riêng tại TopZone đã giao 200 máy cho khách hàng đặt trước…

Đại diện TopZone trao máy cho khách hàng.

Di Động Việt đã chính thức mở bán iPhone Duo tại các cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời trả những sản phẩm đầu tiên đến khách hàng đặt trước. Bên cạnh hoạt động giao máy tại các cửa hàng, hệ thống cũng tổ chức buổi trải nghiệm và mở bán tại không gian số 80 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM, với sự tham gia của khách hàng, KOL, reviewer công nghệ…

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm thiết kế màn hình gập với không gian hiển thị mở rộng và tìm hiểu những cách sử dụng mới trên mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Khánh hàng nhận iPhone Duo tại Di Động Việt

Trong đợt đầu mở bán, Di Động Việt dự kiến đáp ứng được khoảng 2,5% nhu cầu trên tổng lượng khách quan tâm. Trong đó, phiên bản iPhone Duo 256GB màu Trắng Ánh Sao dẫn đầu tỉ lệ khách quan tâm. Xét về dung lượng, phiên bản 256GB áp đảo với 72% lựa chọn, tiếp đến là bản 512GB với 20%, bản 1TB với 5% và bản 2TB với 3%. Về màu sắc, phiên bản Trắng Ánh Sao chiếm 55% tổng lượt đăng ký, phiên bản màu Trời Đêm chiếm 45%.

Nhận iPhone Duo, khách hàng nhận thêm nhiều ưu đãi tại Di Động Viêt,

Ở giai đoạn mở bán đầu tiên, khách hàng mua iPhone Duo tại Di Động Việt sẽ nhận được tổng ưu đãi lên đến 9,5 triệu đồng, tùy điều kiện áp dụng. Trong đó, chương trình “Thu cũ - Đổi mới” trợ giá thêm đến 5,5 triệu đồng, tạo điều kiện để người dùng tối ưu chi phí khi nâng cấp thiết bị… cùng nhiều ưu đãi khác.

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