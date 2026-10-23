Những người đầu tiên sở hữu iPhone Duo nói gì?

Sáng 23-10, không khí tại chi nhánh Minh Tuấn Mobile (63 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TPHCM) sôi động khi đông đảo tín đồ công nghệ tề tựu để trở thành những chủ nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu điện thoại màn hình gập iPhone Duo.

iPhone Duo mang đến trải nghiệm mới cho người dùng Apple

Trong tổng số các lựa chọn, phần lớn sự quan tâm của người tiêu dùng tập trung vào phiên bản iPhone Duo dung lượng 256GB kết hợp cùng màu Trắng Ánh Sao (Star White) sang trọng. Đây được đánh giá là sự kết hợp giữa thiết kế thời thượng, vẻ đẹp thanh lịch và không gian lưu trữ tối ưu, đáp ứng nhu cầu làm việc lẫn giải trí của người dùng hiện đại.

Chị Hà Phương nhận iPhone Duo

Là một trong những người sở hữu máy sớm nhất, chị Hà Phương (TPHCM) bày tỏ rất ấn tượng thiết bị: "Điểm ấn tượng của iPhone Duo là đẹp, không chỉ là một chiếc smartphone phục vụ đa tác vụ, mà hoàn toàn có thể trở thành phụ kiện thời trang, khẳng định cá tính”.

Trong khi đó, khách hàng Hoàng Thiên, người mua iPhone Duo trong ngày mở bán để dành tặng cho người thân - đánh giá cao bước tiến công nghệ mới từ hãng. Bên cạnh việc muốn dành tặng người thân, anh cũng dự định sẽ tự thưởng bản thân một chiếc iPhone Duo trong thời gian tới.

Hoàng Thiên nhận iPhone Duo

Đáng chú ý, buổi mở bán tại Minh Tuấn Mobile cũng ghi nhận nhiều khách hàng dù đang sử dụng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhưng vẫn quyết định mua thêm iPhone Duo, cho thấy sức hút mãnh liệt của dòng máy này tại thị trường Việt Nam.

Tại hệ thống Minh Tuấn Mobile, siêu phẩm màn hình gập iPhone Duo chính hãng có mức giá niêm yết chính thức là 64,99 triệu đồng, chưa bao gồm các ưu đãi giảm giá trực tiếp và khuyến mãi đi kèm. Hệ thống Minh Tuấn Mobile tiếp tục thực hiện quy trình mở bán “Hẹn sao. Giao vậy, Không điều kiện”, cam kết đảm bảo giao máy đúng tiến độ, đúng giá niêm yết và tuyệt đối không phát sinh bất kỳ điều kiện hay chi phí nào đối với khách hàng.

KIM THANH