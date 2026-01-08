Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng lần thứ XIV
SGGPO
Sáng 8-1, tại Hà Nội, Bộ Công an và các lực lượng của Công an TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bên cạnh dàn khí tài của ngành công an, các phương tiện tác chiến hiện đại của quân đội cũng được huy động, sẵn sàng cho các kịch bản diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý các tình huống khẩn cấp.
Theo ghi nhận của phóng viên, các lực lượng đã sẵn sàng các phương án, tất cả đều thể hiện khí thế quyết tâm cao độ bảo vệ thành công sự kiện trọng đại của đất nước trong những ngày tới.
Tại buổi tổng duyệt, điểm nhấn là dàn khí tài hiện đại với các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố và bạo loạn. Đây là những phương tiện tối tân nhất được huy động để đảm bảo an ninh xuyên suốt kỳ đại hội.