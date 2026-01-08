Xã hội

Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Sáng 8-1, tại Hà Nội, Bộ Công an và các lực lượng của Công an TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh dàn khí tài của ngành công an, các phương tiện tác chiến hiện đại của quân đội cũng được huy động, sẵn sàng cho các kịch bản diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia buổi tổng duyệt

Theo ghi nhận của phóng viên, các lực lượng đã sẵn sàng các phương án, tất cả đều thể hiện khí thế quyết tâm cao độ bảo vệ thành công sự kiện trọng đại của đất nước trong những ngày tới.

Tại buổi tổng duyệt, điểm nhấn là dàn khí tài hiện đại với các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố và bạo loạn. Đây là những phương tiện tối tân nhất được huy động để đảm bảo an ninh xuyên suốt kỳ đại hội.

>>> Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt, sáng 8-1

DSC_7448.jpg
Đội hình xe chỉ huy dẫn đầu các lực lượng trong buổi tổng duyệt
DSC_7172.jpg
Toàn lực lượng công an nhân dân sẵn sàng bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong những ngày tới
DSC_7345.jpg
Lực lượng an ninh công an nhân dân
DSC_7312.jpg
Lực lượng không quân công an nhân dân
DSC_7575.jpg
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm công an nhân dân sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
DSC_7589.jpg
Đây là lực tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ đột xuất, khó khăn nhất
DSC_7595.jpg
DSC_7490.jpg
Lực lượng công an nhân dân
DSC_7493.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, phục vụ cho sự kiện quan trọng sắp tới
DSC_7334.jpg
Trong các lực lượng, lượng lượng cảnh sát cơ động là "cú đấm thép", sẵn sàng thực hiện các nhiệm cơ động nhanh, đảm bảo an toàn cho sự thành công của đại hội
DSC_7871.jpg
DSC_7681.jpg
Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh cùng tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
DSC_7639.jpg
Lực lượng cảnh vệ, bảo vệ yếu nhân tham gia lễ tổng duyệt
DSC_7641.jpg
DSC_7700.jpg
Đoàn xe dẫn đường của lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong kỳ đại hội tới
DSC_7713.jpg
DSC_7751.jpg
Lực lượng cảnh vệ trên các xe đặc chủng bảo vệ yếu nhân
DSC_7755.jpg
DSC_7766.jpg
DSC_7740.jpg
DSC_7778.jpg
Cùng với đó là dàn xe bọc thép của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sẵn sàng các nhiệm vụ bảo vệ đại hội sắp tới
DSC_7792.jpg
DSC_7800.jpg
DSC_7831.jpg
Lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ túc trực 24/24 giờ trong thời gian diễn ra đại hội
