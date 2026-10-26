Khai thác thế mạnh du lịch nông nghiệp, làng nghề

(SGGP) Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh đang định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, làng nghề gắn với sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng và các giá trị văn hóa bản địa.

Nghệ nhân ở xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sản xuất bánh tráng (ẢNH: KIM NGÂN)

Theo đó, địa phương khuyến khích phát triển mô hình farmstay, homestay tại các trang trại ứng dụng công nghệ cao, vùng chuyên canh; gắn trải nghiệm sản xuất nông nghiệp với tham quan, nghỉ dưỡng và mua sắm sản phẩm địa phương. Đồng thời, phát huy lợi thế cảnh quan sinh thái Đồng Tháp Mười, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp gắn với thương hiệu du lịch Tây Ninh.

Du lịch làng nghề cũng được chú trọng, với việc khai thác 22 nghề truyền thống, 1 làng nghề và 8 làng nghề truyền thống, kết hợp quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương. Một số sản phẩm tiêu biểu được định hướng gắn với hoạt động du lịch như: bánh canh, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, muối ớt Tây Ninh, mãng cầu Bà Đen, bò tơ Tây Ninh; cùng các sản phẩm đặc trưng như đậu phộng Đức Hòa, rượu đế Gò Đen,…

Việc kết hợp du lịch với nông nghiệp, làng nghề và sản phẩm đặc trưng được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

KIM NGÂN