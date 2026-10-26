Giàn khoan PV DRILLING X vượt 7.261 hải lý về cảng hạ lưu PTSC, TPHCM an toàn

Ngày 22-10-2026, giàn khoan tự nâng PV DRILLING X mới đầu tư của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã hoàn thành hải trình 7.261 hải lý bằng tàu vận chuyển hạng nặng bán chìm (Seaway Falcon – Heavy Load Carrier), từ Namibia về đến vị trí B11 Khu neo đậu Vũng Tàu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Giàn khoan PV DRILLING X đã vượt 7.261 hải lý từ Namibia về đến vị trí B11 Khu neo đậu Vũng Tàu, TPHCM

Trước đó, giàn PV DRILLING X đã hoàn tất công tác tái khởi động giai đoạn 1 tại Namibia trong 45 ngày nhằm đáp ứng các yêu cầu trọng yếu từ các cơ quan đăng kiểm quốc tế trước khi được phép vận chuyển về Việt Nam an toàn.

Sau khi giàn về cảng hạ lưu PTSC, PV Drilling tiếp tục thực hiện công tác tái khởi động giai đoạn 2 một cách toàn diện, gồm nâng cấp, thay thế, chạy thử, hoàn thiện toàn bộ hệ thống để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ các cơ quan đăng kiểm và sẵn sàng đi vào vận hành thương mại, dự kiến vào quý 2 năm 2027.

Giàn khoan mới đầu tư PV DRILLING X thuộc thiết kế Keppel Fels Mod V “Super B Class”, đăng kiểm ABS, có khả năng khoan đến độ sâu 35.000ft (tương đương 10.668m), hoạt động hiệu quả tại vùng nước có độ sâu lên đến 350ft (tương đương 106m). Đặc biệt, giàn có nền tảng công nghệ hiện đại để triển khai các chiến dịch khoan dài ngày tại các vùng biển có cấu trúc địa chất phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Giàn khoan PV DRILLING X còn có nhiều điểm tương đồng với đội giàn tự nâng PV DRILLING I, PV DRILLING II, PV DRILLING III, PV DRILLING VI và PV DRILLING VIII, sẽ thuận tiện cho PV Drilling trong việc vận hành và bố trí nhân sự. Đồng thời giàn còn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để khoan cho hầu hết các mỏ tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Tây Phi.

NGUYỆT ANH