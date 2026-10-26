Nhiều ưu đãi, kích cầu du lịch nội tỉnh

(SGGP) Từ nay đến hết tháng 12-2026, tỉnh Tây Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch nội tỉnh với nhiều ưu đãi tại các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành, nhằm khuyến khích người dân khám phá, trải nghiệm các giá trị văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Với thông điệp “Yêu quê hương qua từng bước chân - Khám phá và tự hào mảnh đất Tây Ninh” và “Về Tây Ninh: Chạm bản sắc - Thưởng tinh hoa - Hòa thiên nhiên”, chương trình hướng đến việc khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch trong tỉnh. Trong thời gian triển khai chương trình, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều chương trình tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng với mức ưu đãi từ 5%-20% cho các dịch vụ. Một số đơn vị áp dụng chính sách miễn 100% giá vé vào cổng, phù hợp với nhiều nhóm khách.

Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong và ngoài tỉnh phối hợp quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Tây Ninh; tăng cường liên kết, hợp tác xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tỉnh cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm gắn với giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống; các chương trình về nguồn, nghỉ dưỡng dành cho đoàn viên, hội viên và người lao động.

NGÂN KIM