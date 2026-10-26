Du lịch Tây Ninh tập trung đầu tư sản phẩm mới

Hơn 8,8 triệu lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch của tỉnh trong 10 tháng năm 2026; riêng tháng 10 có hơn 1,3 triệu lượt khách tham quan, tổng doanh thu du lịch đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 292% so cùng kỳ. Những con số trên cho thấy các giải pháp phát triển du lịch của tỉnh Tây Ninh đang phát huy tốt, mang lại hiệu quả lớn.

Du khách thích thú dỡ lợp bắt cá đồng tại Khu du lịch làng nổi Tân Lập (ẢNH: LÀNG NỔI TÂN LẬP)

Doanh thu du lịch tăng mạnh

Những ngày giữa tháng 10-2026, dù không nằm trong các đợt nghỉ lễ dài ngày, song rất nhiều du khách vẫn đến tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn tại các điểm du lịch ở Tây Ninh, cả khách trong nước và quốc tế. Tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen vẫn duy trì được dòng du khách đến tham quan hệ thống hang động, chùa chiền trên núi và trải nghiệm các dịch vụ từ sáng đến chiều muộn. Hoa Xuân Hướng, 29 tuổi, ngụ TPHCM vừa cùng nhóm bạn công ty có chuyến du lịch tại núi Bà Đen, chia sẻ: “Tôi thích nhất là được trải nghiệm săn mây trên đỉnh núi. Biển mây trắng bồng bềnh bao quanh núi tạo nhiều hình ảnh khác nhau, lúc như chiếc nón khổng lồ, khi như chiếc đĩa bay… trông rất thú vị. Từ đỉnh núi, bạn có thể nhâm nhi ly cà phê, thả mắt xuống hồ Dầu Tiếng và những mảnh xanh mênh mông, kỳ vĩ, cảm giác rất thoải mái, bao áp lực công việc trong tuần được vơi đi”. Hướng cho biết, từ TPHCM đến khu du lịch núi Bà Đen chỉ 100km, chi phí các dịch vụ không quá đắt đỏ, nên 1-2 tháng, anh đều cùng nhóm bạn đến đây nghỉ ngơi, du lịch.

Ngược về hướng Đồng Tháp Mười, những ngày này, Khu du lịch làng nổi Tân Lập cũng tấp nập du khách đến vui chơi, giải trí. Các dịch vụ đậm chất sông nước miền Tây ở đây như: chèo xuồng ba lá, dỡ lợp bắt cá đồng, tự tay đổ bánh xèo, nấu canh chua, tham quan đảo Thuần dưỡng chim đã hấp dẫn nhiều du khách phương xa từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc và cả khách quốc tế. “Làng nổi Tân Lập như miền Tây thu nhỏ, có sông nước hữu tình, món ăn ngon, quản lý, nhân viên gần gũi, nhiệt tình phục vụ du khách, hạ tầng được đầu tư bài bản, đảm bảo an toàn. Tôi sẽ trở lại đây du lịch trong thời gian tới”, chị Hà Phương, du khách đến từ TP Đà Nẵng, chia sẻ.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, 10 tháng năm 2026, khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt hơn 8,8 triệu lượt (tăng 24,3%, so cùng kỳ, đạt 88,3% kế hoạch). Trong đó, riêng tháng 10, tỉnh đón hơn 1,3 triệu lượt khách tham quan, tổng doanh thu du lịch đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 292% so cùng kỳ. Theo ông Nguyễn Thái Bình Dương, Trưởng Phòng Quản lý du lịch, Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, để đạt kết quả trên, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp như làm mới sản phẩm, dịch vụ, tăng cường xúc tiến, quảng bá… Trong đó, nổi bật như: phối hợp với Vietnam Airlines quảng bá hoạt động du lịch của tỉnh trên Tạp chí Heritage và màn hình TVC quảng bá du lịch Tây Ninh; tuyên truyền, quảng bá du lịch Tây Ninh trên các nền tảng công nghệ số: website, app, Fanpage, Zalo, YouTube, TikTok; bản đồ số; Chatbot…

Đẩy mạnh liên kết, mở rộng thị trường khách

Đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch của tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết, nhất là sản phẩm du lịch chưa thật sự phong phú, sức cạnh tranh chưa cao, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn hạn chế; nguồn nhân lực tại một số đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ năng, nghiệp vụ và chuyển đổi số.

Trong giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và liên kết vùng; hỗ trợ các dự án du lịch trọng điểm; đa dạng hóa sản phẩm theo hướng đặc trưng, chất lượng cao; tăng cường chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, tỉnh đang tập trung xây dựng và triển khai đề án “Phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”. Đây được xác định là một trong những định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực để du lịch đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quý 4-2026, bên cạnh việc mở rộng sản phẩm, tỉnh Tây Ninh sẽ đẩy mạnh liên kết với TPHCM, các tỉnh Đông Nam bộ, ĐBSCL và các đối tác quốc tế để mở rộng thị trường khách. Tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại TPHCM như Saco Travel, Vietravel, Saigontourist... đưa khách quốc tế đến Tây Ninh theo các chương trình định kỳ. Hoạt động quảng bá cũng được mở rộng thông qua các hội chợ, diễn đàn, chương trình xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, trong đó có các hoạt động tại Campuchia, Hàn Quốc.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết thêm, để tăng tính bền vững, tỉnh sẽ phát triển các sản phẩm du lịch mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế từng địa phương, góp phần đa dạng hóa hệ thống sản phẩm và tăng sức hút điểm đến. Ngành du lịch tập trung hình thành các trung tâm mua sắm, cửa hàng lưu niệm, đặc sản và sản phẩm thủ công gắn với di tích văn hóa - lịch sử, vùng chuyên canh và nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển dịch vụ du lịch dọc sông Vàm Cỏ kết hợp sinh thái miệt vườn, xây dựng điểm dừng chân, bến tàu, nghỉ dưỡng và thể thao dưới nước; đẩy mạnh phát triển du lịch biên giới gắn với thương mại - dịch vụ tại các cửa khẩu...

KIM NGÂN