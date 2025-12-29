Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân: Hơn 10 năm bền bỉ làm công tác an sinh xã hội

Hơn 10 năm bền bỉ làm an sinh xã hội, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân không chỉ sản xuất điện ổn định mà còn kiên trì lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng cộng đồng trên vùng đất Lâm Đồng.

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao "Mái ấm yêu thương" cho gia đình khó khăn ở Lâm Đồng

Từ khi thành lập, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) đã kiên trì triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội tại địa bàn Lâm Đồng – vùng đất trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 17 tỷ đồng trong hơn 10 năm qua được xem như dấu ấn bền bỉ của hành trình sẻ chia, kiến tạo thay đổi.

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao "Mái ấm yêu thương" cho gia đình khó khăn ở Lâm Đồng

Các chương trình trọng tâm gồm trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, xây dựng trường mẫu giáo Sao Mai, làm đường bê tông nông thôn kiên cố. Nổi bật nhất là chương trình “Mái ấm yêu thương”, do công ty tài trợ và phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai nhằm xóa nhà tạm cho hộ nghèo.

Trong 6 năm, 37 căn nhà với tổng trị giá 3,7 tỷ đồng đã được bàn giao, giúp nhiều gia đình có chỗ ở kiên cố, tạo nền tảng để con trẻ yên tâm học hành, người lao động an cư lập nghiệp.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, tỉnh Lâm Đồng)

Ông Đỗ Huỳnh Phong, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, chia sẻ: “An sinh xã hội không phải việc làm nhất thời mà là cam kết gắn bó lâu dài. Mỗi đóng góp như hạt giống gieo trên mảnh đất nghĩa tình, nảy mầm thành niềm tin và tương lai”.

Viết tiếp hành trình nhân ái, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân không chỉ mang mùa xuân ấm áp đến hàng nghìn gia đình khó khăn qua những phần quà tết, mà còn thắm đượm nghĩa tình quân - dân qua những ngôi nhà đại đoàn kết, hay sự sẻ chia kịp thời trong bão lũ và tình hữu nghị quốc tế với nhân dân Cuba.

Trong năm 2025, chi phí an sinh trị giá gần 600 triệu đồng đã được triển khai, đặc biệt trong đợt cao điểm cuối năm, là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tương thân tương ái” và sự gắn bó mật thiết của công ty với cộng đồng.

Cùng với đảm bảo sản xuất điện an toàn, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, Nhiệt điện Vĩnh Tân xem đồng hành cùng cộng đồng là giá trị bền vững, góp phần thắp sáng ước mơ trên quê hương Lâm Đồng.

NGUYỄN TIẾN